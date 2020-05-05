政府派可重用口罩現已接受登記　UA Cinemas 200元5張戲票

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.政府派可重用口罩現已接受登記

港府向每名香港市民免費派發由本地研發的可重用口罩「銅芯抗疫口罩」（CuMask），市民可由今日早上7時起登記，為期1個月至到6月6日，每份登記最多包括6人。登記需要輸入身份證號碼、出生日期、手機號碼及本地收件地址。登記網址

如有疑問可瀏覽：【政府口罩】懶人包話你點樣攞免費可重用口罩CuMask？（內附Q&A）

2. UA Cinemas 200元5張戲票

UA Cinemas推出「UA FAN FEST 2020」優惠，當中包括「Hi 5！會員限定優惠套票」，包含4張UA院綫戲票換領券及1張贈券，每套票售200元。換領券及贈券適用日期為2020年5月15日至2021年12月31日期間的星期一至五，放映時間為下午1時30分至5時30分的指定場次（星期六、日及公眾假期及指定日子除外），適用日子達390日。套票的電子券可直接存入 UA Cinemas Mobile App內。

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【延伸閱讀】：【戲院重開】各大戲院優惠一覽 百老匯會員購票半價

3. 樓上售100萬個成人三層口罩

「樓上」將於今午12時起接受網上登記，售出100萬個成人三層口罩。口罩規格達BFE逾95%，過濾要求已經通過香港標準及檢定中心檢測，生產廠房亦都符合國家一次性防護口罩要求（T/CTCA 7-2019），產地為中國。成功登記後，只要在指定日期內前往選定的門市，即可付款取貨。



網上預訂詳情：

日期：5月6日 (星期三)

時間：中午12時

網站：樓上Facebook專頁將公布網址

網上優先預訂價：79元/50個裝，每人限購1盒

撰文：hket小編

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