【CuMask】可重用銅芯口罩CuMask點登記免費拎？即睇懶人包（內附Q&A）

▲ 【政府口罩】懶人包話你點樣攞免費可重用口罩？（內附Q&A）

政府向全港每名市民免費派發可重用口罩「銅芯抗疫口罩」（銅芯口罩；CuMask），人人有份，口罩全為本地生產。市民欲領取口罩，要事先登記成功，對今次領取口罩好多問題，以下Q&A懶人包幫到你。

問︰如何登記？

答︰明早7時開始，市民可透過此網址網上進行登記，最後登記日期為6月6日，即登記期為1個月。

問︰登記手續是如何？

答︰市民登記時，需要輸入身份證號碼、出生日期、手機號碼及本地收件地址的資料。

▲ 進入登記網址站後，填寫個人資料，包括姓名、身份證資料、出生年月日、手機號碼及派遞地址。

▲ 主登記人可幫另外5名人士登記拿取口罩，只須填寫他們的身份證號碼、出生年月日及手機號碼就可，其中手機號碼填寫主登記人的號碼也可。

問︰登記成功後要如何領取口罩？

答︰成功登記後，市民可安在家中等待香港郵政將口罩送上登記的本地收件地址。

問︰市民要支付郵費及口罩費用嗎？

答︰市民不用支付任何金錢。

問︰幾耐先收到？

答︰成功登記後，一般會在兩星期左右可收到口罩。

問︰長者不懂上網，要如何登記？

答︰每名主要登記人除了可幫自己登記拿口罩外，亦可為額外5名市民登記，即每份登記最多包括6人，但主要登記人須年滿18歲。而口罩將會一併送到主要登記人的本地收件地址。

問︰如果我沒有自己的手機號碼，該怎麼辦？

答︰手機號碼供收取相關訊息之用（包括登記結果及派遞通知），請務必輸入一個可以收取短訊的本地流動電話號碼。

如果你沒有自己的本地流動電話號碼，你可以輸入同一份登記上主要登記人的電話號碼，由他們為你收取短訊，再通知你相關內容。主要登記人必須有自己的本地流動電話號碼。

問︰小學及幼稚園學生無沒有份？

答︰小學及幼稚園學生都有，但毋須在網上登記，會經就讀的小學及幼稚園派發中童及幼童尺碼的口罩。

問︰家庭傭工有冇份？

答︰持有香港身份證的家庭傭工都可以網上登記，或找僱主幫忙登記。

問︰登記是否先到先得？

答︰市民只要在登記期限內完成登記，經核對資料後便可免費獲得成人尺碼的口罩，每人一個。

問︰如果我錯過了網上登記，該怎麼辦？

答︰錯過網上登記的市民，可於網上登記期限完結後，選擇親身到郵局出示身份證領取銅芯抗疫口罩，詳情及確實日期政府容後公布。

問︰我會何時得知登記結果？我可以追查登記進度嗎？

答︰成功登記後的數天內會收到短訊通知登記結果，若登記成功，主要登記人會收到短訊。若登記不成功或部分成功，如不合資格、身份證資料錯誤及重複登記等，主要登記人及不成功的相關額外登記人均會收到短訊。

市民登記完成後，請記緊儲存或列印登記摘要上的編號，以便使用登記編號查詢登記進度。

問︰我收到短訊通知，指我的登記包含錯誤的身份證號碼或出生日期。該怎麼辦？

答︰若主要登記人提供的身份證資料錯誤，則整份登記（包括所有額外登記人）將不獲處理。請重新在網上登記，並提交正確的資料。

若只是部分額外登記人提供的身份證資料錯誤，則只有不成功的相關額外登記人會被剔除，並要重新在網上登記。在同一份登記上的其他成功登記人將不受影響，毋須重新登記。

問︰我可以在提交登記後更改資料、新增/刪除登記人或取消登記嗎？

答︰不可以。登記一經提交，所有資料不能更改或取消登記。市民在提交前宜仔細檢查清楚。如果收到短訊通知登記不成功，市民可以重新在網上登記。

問︰如何清洗銅芯抗疫口罩？

答︰口罩應該用肥皂及冷水單獨手洗，只須在水中輕輕攪動和按壓，再用清水沖洗乾淨，然後晾乾。清洗時毋須取出過濾層，切勿使用漂白劑、衣物柔順劑或含螢光劑的洗衣液。請不要擰乾、熨燙或用乾衣機烘乾口罩，以免影響其功能。口罩包裝時已經臭氧消毒，初次使用前毋須清洗。

市民可以觀看清洗口罩的示範影片。

問︰可以用熱水或漂白水清洗口罩嗎？

答︰不可以。使用普通肥皂及冷水單獨手洗便可。

問︰要多久清洗口罩一次？

答︰用過的口罩必須每日清洗一次，弄污或弄濕後亦應清洗。

問︰口罩可以使用多少次？

答︰口罩可清洗60次，其後只需更換濾芯，口罩便可繼續使用。

▲ 銅芯抗疫口罩示意圖

記得bookmark定登記網址︰按此

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責任編輯︰陳啟昌

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