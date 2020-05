▲ 【轉工攻略】疫情緩和想轉工?5個原則助你重新規劃職涯

本港新冠肺炎疫情有緩和跡象,惟經濟前景仍未明朗,或會打亂打工仔的轉工計劃。在失業率高企的環境下轉工,有甚麼需要注意?倫敦商學院教授Herminia Ibarra就在《 哈佛商業評論》(Harvard Business Review)中 提出了疫情下重新規劃職涯的5大原則,助你跳出職場的舒適圈。

Herminia Ibarra是《Act like a leader, think like a leader》的作者,在過去20年間着力 研究職業發展轉變,期間經歷經濟衰退,包括2008年的金融危機,以及現在新冠肺炎大流行的時期。根據她的研究經驗,她提出以下5大原則,助打工仔在艱難時期中鼓起勇氣,重新規劃職涯發展,如轉工或轉行等。

1. 發展個人多方面潛能

當不知道未來將會是如何,或出現意料之外的轉變時,明智的做法是進行多元化的發展,而不是只堅持單一的發展路向。即使在經濟繁榮的時代,職業發展絕對不是一個完美的大直路,而是充滿混亂 的探索之旅。要找到正確的發展路向,則必須透過不斷嘗試,發掘自己不同的可能性及潛能。

2. 擁抱過渡期

處於不斷轉變的環境當中,不少或會失去方向,處於放棄或堅持的兩難當中,陷入人類學及心理學所指的閾限階段(liminal period),即處於兩個狀態之間的過渡期。這個時間所經歷的矛盾而緊張的心理狀況,是決策的必要過程,更能防止你錯過更好的選擇。Ibarra引述神經科學研究指,善用這段閾限階段來探索自我,或會較忙錄的狀態下更為有益。暫時「停機」的時間不僅對於重啟大腦的專注力甚為重要,亦能有助我們整合所學知識、建立自我意識以及規劃未來。

3. 不斷實踐

Ibarra在最近進行的網上民意調查中,問及投票人如何應對疫情危機,在2000位投票人中,有50%的人表示疫情令他們有機會嘗試新事物或學習新技能。在發展自己的職涯當中,不斷地嘗試或實踐是非常重要的,例如透過做兼職或義工,可以了解自己是否喜歡或合適某一個行業或職位,從中累積經驗,甚至有可能結識到相關的人脈,有助得到相關的工作機會。

4. 重建舊人際關係

社交距離限制的措施下,人與人之間的見面減少,需依賴網絡聯繫,或許這亦是重建舊人際關係的契機。人際關係能為你帶來新的行業資訊及工作機會,Ibarra建議打工仔可趁機會聯絡3年或以上沒聯絡的人。她引述一項研究,要求200名高層人員重建他們的「休眠關係」,即曾經親近而近期沒聯絡的人,並嘗試透過這些關係尋求在工作上的建議,結果指這些高層人員認為,比起現時活躍的人際關係,「休眠關係」的人脈更能提供創新及有意義的建議。

5. 與人分享計劃

轉工或轉行這些計劃,如不積極實踐,很容易陷入發白日夢的狀態,難以帶來真正轉變。Ibarra指出,若計劃了新發展路向,可透過向其他人分享計劃的原因及方向,公開承諾會實踐相關的計劃,或許能在眾人的監察下,給你前進的動力。

