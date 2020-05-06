▲ 【轉工攻略】疫情緩和想轉工？5個原則助你重新規劃職涯

本港新冠肺炎疫情有緩和跡象，惟經濟前景仍未明朗，或會打亂打工仔的轉工計劃。在失業率高企的環境下轉工，有甚麼需要注意？倫敦商學院教授Herminia Ibarra就在《 哈佛商業評論》（Harvard Business Review）中 提出了疫情下重新規劃職涯的5大原則，助你跳出職場的舒適圈。

Herminia Ibarra是《Act like a leader, think like a leader》的作者，在過去20年間着力 研究職業發展轉變，期間經歷經濟衰退，包括2008年的金融危機，以及現在新冠肺炎大流行的時期。根據她的研究經驗，她提出以下5大原則，助打工仔在艱難時期中鼓起勇氣，重新規劃職涯發展，如轉工或轉行等。

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1. 發展個人多方面潛能

當不知道未來將會是如何，或出現意料之外的轉變時，明智的做法是進行多元化的發展，而不是只堅持單一的發展路向。即使在經濟繁榮的時代，職業發展絕對不是一個完美的大直路，而是充滿混亂 的探索之旅。要找到正確的發展路向，則必須透過不斷嘗試，發掘自己不同的可能性及潛能。

2. 擁抱過渡期

處於不斷轉變的環境當中，不少或會失去方向，處於放棄或堅持的兩難當中，陷入人類學及心理學所指的閾限階段（liminal period），即處於兩個狀態之間的過渡期。這個時間所經歷的矛盾而緊張的心理狀況，是決策的必要過程，更能防止你錯過更好的選擇。Ibarra引述神經科學研究指，善用這段閾限階段來探索自我，或會較忙錄的狀態下更為有益。暫時「停機」的時間不僅對於重啟大腦的專注力甚為重要，亦能有助我們整合所學知識、建立自我意識以及規劃未來。

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3. 不斷實踐

Ibarra在最近進行的網上民意調查中，問及投票人如何應對疫情危機，在2000位投票人中，有50％的人表示疫情令他們有機會嘗試新事物或學習新技能。在發展自己的職涯當中，不斷地嘗試或實踐是非常重要的，例如透過做兼職或義工，可以了解自己是否喜歡或合適某一個行業或職位，從中累積經驗，甚至有可能結識到相關的人脈，有助得到相關的工作機會。

4. 重建舊人際關係

社交距離限制的措施下，人與人之間的見面減少，需依賴網絡聯繫，或許這亦是重建舊人際關係的契機。人際關係能為你帶來新的行業資訊及工作機會，Ibarra建議打工仔可趁機會聯絡3年或以上沒聯絡的人。她引述一項研究，要求200名高層人員重建他們的「休眠關係」，即曾經親近而近期沒聯絡的人，並嘗試透過這些關係尋求在工作上的建議，結果指這些高層人員認為，比起現時活躍的人際關係，「休眠關係」的人脈更能提供創新及有意義的建議。

5. 與人分享計劃

轉工或轉行這些計劃，如不積極實踐，很容易陷入發白日夢的狀態，難以帶來真正轉變。Ibarra指出，若計劃了新發展路向，可透過向其他人分享計劃的原因及方向，公開承諾會實踐相關的計劃，或許能在眾人的監察下，給你前進的動力。

責任編輯：李瑩

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