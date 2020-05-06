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【母親節2020】網上訂座最高享7折優惠！母親節任點任食酒店自助餐優惠合集

消費錦囊 11:57 2020/05/06

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【母親節2020】網上訂座最高享7折優惠！母親節任點任食酒店自助餐優惠合集

今個星期日（5月10日）是母親節，不少子女會與媽媽出外慶祝。如果未想好如何慶祝母親節，可以考慮帶媽媽品嚐酒店自助餐，因為多間酒店亦有推出自助餐優惠，提早訂座更可享7折優惠。加上政府昨日（5日）宣布放寬限聚令安排，將食肆每枱人數上限增至8人，若外出慶祝母親節也可熱鬧一點。

【延伸閱讀】【自助餐優惠】最平200蚊有找！酒店下午茶自助餐優惠集合

Hotel ICON唯港薈

The Market由5月9日至10日將於自助早午餐期間提供海南雞飯、星洲喇沙、精選凍海鮮、正宗印度美食、日式壽司刺身、明火炭燒羊扒和肉眼牛扒等美食。此外，自助餐更有一系列以榴槤及燕窩為主題的甜品，包括榴槤芝士蛋糕、自家製榴槤雪糕、奇亞籽芒果金絲燕窩布甸等。

時段 供應時間 收費*
早餐 早上6時30分至早上10時30分 成人：268元
小童（3-11歲）： 148元
早午餐 上午11時45分至下午2時30分  成人：518元
小童（3-11歲）：368元
晚餐 下午6時30分至晚上10時 成人：728元
小童（3-11歲）：538元
*另收加一服務費

Hotel ICON唯港薈
訂座電話：3400 1308
網上訂座：網站
地址：香港九龍尖沙咀東部科學館道17號二樓

尖沙咀皇家太平洋酒店

皇家太平洋酒店的自助餐提供多款美食，包括刺身、壽司、中西美饌、星洲美食及甜點等。若要預訂母親節自助餐（5月9日及5月10日），只要在用餐日前一天在網上訂座及繳付全數，即可享7折優惠。惟優惠設有限額，先到先得，額滿即止。此外，每位客人可獲贈花膠冬菇菜膽燉豬腱湯、凍海鮮拼盤及特選刺身拼盤乙客。

時段 供應時間 原價
(另收加一服務費)		 7折後價錢
(已包加一服務費)
午餐 首輪：上午11時30分至下午1時30分
次輪：下午2時至4時		 成人：388元
長者：318元
小童：268元		 成人：310.4元
長者：254.4元
小童：214.4元
晚餐 首輪：晚上6時至8時
次輪：晚上8時30分至10時30分		 成人：568元
長者：488元
小童：308元		 成人：454.4元
長者：390.4元
小童：246.4元

尖沙咀皇家太平洋酒店
訂座電話：2738 2322
網上訂座：網站
地址：九龍尖沙咀廣東道33號中港城皇家太平洋酒店園翼2樓

九龍酒店

倚窗閣母親節自助餐亦提供多款佳餚，包括鹿兒島和牛、燕窩、生蠔以及海鮮。此外，九龍酒店更推出早購優惠，只需要在48小時前預先訂座及購買，即可享85折優惠。需要注意，在換領優惠時需要出示確認電郵之列印本。

時段 供應時間 85折後價錢
(已包加一服務費)
自助午餐
（中午12時至下午2時30分）		 5月9日 成人：359.1元
小童及長者：283.1元
自助晚餐
（晚上6時至晚上9時30分）		 5月9日 成人：615.6元
小童及長者：425.6元
5月10日 成人：663.1元
小童及長者： 473.1元

九龍酒店
訂座電話： 2734 3803
網上訂座：網站
地址：香港尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店2樓倚窗閣

康得思酒店

The Place於母親節當日（5月10日）提供多款的海鮮及肉類美饌，包括即開生蠔、芝士焗龍蝦及即切美國頂級肉眼扒。此外，The Place更特別推出一系列滋補養顏甜點，包括原盅海底椰燉燕窩及黑糖桃膠北海道3.6牛乳布甸等。每位惠顧自助晚餐的賓客可享原籠陳皮蒸原隻鮑魚一客。此外，每位媽媽於母親節當日更可獲贈Dermalogica護膚禮品套裝一份。現時只需要在網上訂座並付全數，即可享85折優惠。

時段 價錢
(另收加一服務費)		 85折後價錢
(已包加一服務費)
自助午餐
首輪：早上11時30分至下午1時30分
次輪：下午2時至4時		 成人：488元
小童及長者：368元		 成人：463.6元
小童及長者：349.6元
自助晚餐
首輪：下午5時15分至晚上7時45分
次輪：晚上8時15分至晚上10時45分		 成人：698元
小童及長者：498元		 成人：663.1元
小童及長者：473.1元

康得思酒店
訂座電話： 3552 3388
網上訂座：網站
地址： 香港九龍旺角上海街555號

責任編輯：曹佩鈞

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