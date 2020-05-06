▲ 【母親節2020】網上訂座最高享7折優惠！母親節任點任食酒店自助餐優惠合集

今個星期日（5月10日）是母親節，不少子女會與媽媽出外慶祝。如果未想好如何慶祝母親節，可以考慮帶媽媽品嚐酒店自助餐，因為多間酒店亦有推出自助餐優惠，提早訂座更可享7折優惠。加上政府昨日（5日）宣布放寬限聚令安排，將食肆每枱人數上限增至8人，若外出慶祝母親節也可熱鬧一點。

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Hotel ICON唯港薈

The Market由5月9日至10日將於自助早午餐期間提供海南雞飯、星洲喇沙、精選凍海鮮、正宗印度美食、日式壽司刺身、明火炭燒羊扒和肉眼牛扒等美食。此外，自助餐更有一系列以榴槤及燕窩為主題的甜品，包括榴槤芝士蛋糕、自家製榴槤雪糕、奇亞籽芒果金絲燕窩布甸等。

時段 供應時間 收費* 早餐 早上6時30分至早上10時30分 成人：268元

小童（3-11歲）： 148元 早午餐 上午11時45分至下午2時30分 成人：518元

小童（3-11歲）：368元 晚餐 下午6時30分至晚上10時 成人：728元

小童（3-11歲）：538元 *另收加一服務費

Hotel ICON唯港薈

訂座電話：3400 1308

網上訂座：網站

地址：香港九龍尖沙咀東部科學館道17號二樓

尖沙咀皇家太平洋酒店

皇家太平洋酒店的自助餐提供多款美食，包括刺身、壽司、中西美饌、星洲美食及甜點等。若要預訂母親節自助餐（5月9日及5月10日），只要在用餐日前一天在網上訂座及繳付全數，即可享7折優惠。惟優惠設有限額，先到先得，額滿即止。此外，每位客人可獲贈花膠冬菇菜膽燉豬腱湯、凍海鮮拼盤及特選刺身拼盤乙客。

時段 供應時間 原價

(另收加一服務費) 7折後價錢

(已包加一服務費) 午餐 首輪：上午11時30分至下午1時30分

次輪：下午2時至4時 成人：388元

長者：318元

小童：268元 成人：310.4元

長者：254.4元

小童：214.4元 晚餐 首輪：晚上6時至8時

次輪：晚上8時30分至10時30分 成人：568元

長者：488元

小童：308元 成人：454.4元

長者：390.4元

小童：246.4元

尖沙咀皇家太平洋酒店

訂座電話：2738 2322

網上訂座：網站

地址：九龍尖沙咀廣東道33號中港城皇家太平洋酒店園翼2樓

九龍酒店

倚窗閣母親節自助餐亦提供多款佳餚，包括鹿兒島和牛、燕窩、生蠔以及海鮮。此外，九龍酒店更推出早購優惠，只需要在48小時前預先訂座及購買，即可享85折優惠。需要注意，在換領優惠時需要出示確認電郵之列印本。

時段 供應時間 85折後價錢

(已包加一服務費) 自助午餐

（中午12時至下午2時30分） 5月9日 成人：359.1元

小童及長者：283.1元 自助晚餐

（晚上6時至晚上9時30分） 5月9日 成人：615.6元

小童及長者：425.6元 5月10日 成人：663.1元

小童及長者： 473.1元

九龍酒店

訂座電話： 2734 3803

網上訂座：網站

地址：香港尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店2樓倚窗閣

康得思酒店

The Place於母親節當日（5月10日）提供多款的海鮮及肉類美饌，包括即開生蠔、芝士焗龍蝦及即切美國頂級肉眼扒。此外，The Place更特別推出一系列滋補養顏甜點，包括原盅海底椰燉燕窩及黑糖桃膠北海道3.6牛乳布甸等。每位惠顧自助晚餐的賓客可享原籠陳皮蒸原隻鮑魚一客。此外，每位媽媽於母親節當日更可獲贈Dermalogica護膚禮品套裝一份。現時只需要在網上訂座並付全數，即可享85折優惠。

時段 價錢

(另收加一服務費) 85折後價錢

(已包加一服務費) 自助午餐

首輪：早上11時30分至下午1時30分

次輪：下午2時至4時 成人：488元

小童及長者：368元 成人：463.6元

小童及長者：349.6元 自助晚餐

首輪：下午5時15分至晚上7時45分

次輪：晚上8時15分至晚上10時45分 成人：698元

小童及長者：498元 成人：663.1元

小童及長者：473.1元

康得思酒店

訂座電話： 3552 3388

網上訂座：網站

地址： 香港九龍旺角上海街555號

責任編輯：曹佩鈞

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