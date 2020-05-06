【懶人經濟學】甚麼是逆周期措施？

▲ 甚麼是逆周期措施？

本港今年首季本地生產總值（GDP）按年實質跌8.9%，為有紀錄以來最差。行政長官林鄭月娥表示，港府的財政較1997、98年更佳，不單毋須如當年「瘦身」，而且會繼續投資，採取逆周期措施。所謂「逆周期措施」是甚麼意思呢？

【香港GDP最大跌幅】林鄭月娥：港府會採逆周期措施

甚麼是逆周期措施？

逆周期措施（Counter-cyclical measures）是指與經濟趨勢反方向而行的措施，與之相反，即與經濟趨勢同一方向而行的措施，就是順周期措施（Pro-cyclical measures）。

舉例說，順周期措施就是政府在經濟擴張時期，選擇增加支出和減少稅收，但在經濟衰退期間減少支出並增加稅收。而在逆周期措施，政府則是在經濟擴張時期減少支出和增加稅收，在經濟衰退期間增加支出和減少稅收。

經濟熾熱時要降溫 衰退時刺激

各國均會使用到逆周期措施以調控經濟，例如2015年年底起，美國聯儲局開始加息周期，這亦可理解是一項逆周期措施，因為聯儲局考慮到美國經濟重拾升軌，再不加息，通脹風險只會愈來愈大。

港府亦多次實施逆周期措施，例如過去多年金管局就推出多輪措施收緊樓宇按揭，以遏止樓市過熱現像，例如2013年收緊樓按壓力測試，由假設2厘的升幅增加至3厘；2015年將700萬元以下自用住宅物業的最高按揭成數由7成降至6成。而現時本港經濟進入衰退期，港府實施的經濟刺激方案或增加開支等的措施，亦是一種逆周期措施。

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責任編輯︰陳啟昌

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