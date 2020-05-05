▲ 【戲院重開】各大戲院優惠一覽 百老匯會員購票半價 -

本港連續15日沒有新增本地新冠肺炎確診個案，特首林鄭月娥今日（5日）公布放寛社交距離限制的措施，部分早前因防疫而停業的場所，包括戲院、美容院及健身中心等，均可在本周五（8日）重開。有戲院院綫乘機推優惠吸客，當中包括會員限定200元5張戲票套票，以及會員享半價購票優惠。

【延伸閱讀】【明早7時登記】政府免費派CuMask可重用口罩及10個單次使用口罩 免排隊坐定定等送上門【附領取方法】

UA Cinemas 200元5張戲票

UA Cinemas推出「UA FAN FEST 2020」優惠，當中包括「Hi 5！會員限定優惠套票」，包含4張UA院綫戲票換領券及1張贈券，每套票售200元。換領券及贈券適用日期為2020年5月15日至2021年12月31日期間的星期一至五，放映時間為下午1時30分至5時30分的指定場次（星期六、日及公眾假期及指定日子除外），適用日子達390日。套票的電子券可直接存入 UA Cinemas Mobile App內。

購買「Hi 5！會員限定優惠套票」

百老匯院綫會員購票半價

由即日起至2020年7月31日，bcinephile會員及MOViE MOViE會員均可享百老匯院綫半價購票優惠。優惠限購買每場正價戲票8張，早場及星期二優惠場的半價優惠，亦需以戲院正價計算。優惠不適用於VIP院、發行商指定之個別電影及所有特備節目（包括電影節、特別放映等），並不能與其他優惠同時使用。

責任編輯：李瑩

=======

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品

