【明早7時登記】政府免費派CuMask可重用口罩及10個單次使用口罩 免排隊坐定定等送上門【附領取方法】

特區政府今日公布新的抗疫措施，包括放寬限聚令，公布復課日期，以及向全港市民免費派口罩等。派口罩措施中分為可重用口罩及單次使用口罩，市民領取可重用口罩須事先登記，而單次使用口罩則以每戶為一單位，每戶可領取一包10個單次使用口罩，事前毋須登記。兩種口罩均由香港郵政把口罩「送上門」。

可重用口罩明早7點起登記

港府向每名香港市民免費派發由本地研發的可重用口罩「銅芯抗疫口罩」（CuMask），人人有份。

領取方法非常簡單，市民可由明起早上7時登記，為期1個月至到6月6日。

本月13日則開始接受海外本港居民登記，但需提供本港地址。成功登記後，可留在家中等香港郵政把口罩「送上門」，市民亦可到郵局出示身份證領取口罩。預計前後需時兩星期。一人可以最多為5個人登記領取。

「銅芯抗疫口罩」經清洗後，可用60次。對於可重用口罩，港大感染及傳染病中心總監何栢良指出口罩在使用後，應以1：99漂白水浸泡半小時，再用肥皂清洗，以確保口罩洗淨。

▲ 可重用口罩「銅芯抗疫口罩」示意圖

每戶派10個單次使用口罩 毋須登記

另外，港府向全港每戶免費派發1包10個單次使用口罩，毋須登記，預計6月底由香港郵政派到府上。首批口罩有3,000萬個。

港府也會向醫生、學生和前線清潔工人針對性提供口罩，也會向私營機構醫護提供口罩，提供總數50萬個口罩，而長者等弱勢社群也會獲發口罩，總數300萬個口罩。

責任編輯︰陳啟昌