【疫情影響】邊個最受疫情影響？香港七成Y世代憂交租、還按揭有困難

▲ 調查顯示Y世代最受疫情衝擊 港7成Y世代憂交租還按揭有困難

到底誰最受新型冠狀病毒肺炎疫情影響？有調查報告顯示，Y世代（26-40歲）面對的挑戰最為嚴峻。環聯最新發表的報告發現，全球有四分之三（76%）的Y世代受訪者表示，其家庭收入受到疫情衝擊，而香港Y世代的情況亦相當接近（74%）。全球64%其他世代的受訪者亦表示面對同樣情況，而香港則為71%。

環聯在4月中旬訪問了9,215名香港、美國、加拿大、哥倫比亞、印度、南非和英國的消費者，分析新冠肺炎如何影響全球不同類別的消費者，並發布《全球新冠肺炎疫情下消費者財政困難研究報告》。

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Y世代最受新冠肺炎衝擊

調查結果顯示消費者普遍面對財政困難，惟Y世代感受到的壓力最大。全球有22%家庭收入受影響的Y世代消費者在疫情下喪失工作，而其他世代的平均比例為16%。香港則有19%家庭收入受影響的Y世代消費者面對相同情況，而其他世代的平均比例為17%。

全球少於一半（45%）收入受影響的Y世代消費者被削減工時，其他世代的平均比例則為35%。香港有6成（58%）家庭收入受影響的Y世代消費者面對相同情況，而其他世代的平均比例為54%。數據顯示本港Y世代及其他世代被削減工時的情況較全球嚴重。

本港7成Y世代憂未能繳交租金或償還按揭

供養未成年子女更加重消費者的壓力。全球有61%的Y世代消費者表示他們需要供養未成年子女，相較其他世代的39%比例更高。在香港，接近一半（46%）的Y世代受訪者需供養未成年子女，此比例較全球為少，而其他世代的平均比例為37%。

家庭收入受影響的Y世代在承受債務負擔時問題更為顯著。63%受影響的人士憂慮他們繳交租金或償還按揭供款有困難，其他世代則為54%。在香港，7成受影響的Y世代擔心未能繳交租金或償還按揭供款，其他世代的比例則為57%。45%家庭收入受影響的香港Y世代預期，約一至三個月後將有困難繳付帳單及償還貸款。

九成受訪者已具備應對計劃

雖然報告顯示消費者普遍受財政問題困擾，但超過九成（94%）本港受訪者表示已具備應對計劃。

環聯香港研究及顧問部總監劉俊傑指出：「每個人都想知道疫情會持續至何時，以及對全球經濟有何影響。我們沒有預知未來的能力，現今社會亦從未遇到如此大規模及影響深遠的全球疫情。好消息是，這項研究顯示人們具備抗禦能力，大多數消費者已制定計劃管理自身財務，直至經濟復甦和就業情況好轉。」

責任編輯︰陳啟昌

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