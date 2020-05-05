  • 28°C
香港時間 : 2020505日 (二) 19:56
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【口罩供應】最平2.5元/個 最貴5蚊！盤點政府資助本地口罩價錢

消費錦囊 18:54 2020/05/05

分享：

【口罩供應】最平2.5元/個 最貴5蚊！盤點政府資助本地口罩價錢

行政長官林鄭月娥宣布，港府將向全港市民派發可重用口罩CuMask及一次性口罩。港府早前推出本地口罩生產資助計劃，已批出合共20條生產綫。除了供應給政府使用外，部分口罩供應商亦有供應口罩予本地市場。每個口罩又要多少錢？

【延伸閱讀】【港產口罩】5月開售港產口罩！一文睇清5大香港製造口罩品牌價格

根據本地口罩生產資助計劃資料，港府會向每條獲資助的生產綫採購口罩為期一年，每月生產200萬個口罩或以下，必須全數售予政府。若生產商每月生產超過200萬個口罩，可把餘額作本地銷售，惟不得出口。政府預計，全部20條生產綫每月合共可向政府供應3385萬個口罩，另有715萬口罩供應予本地市場。

最平2.5元 最貴5元

部分口罩生產商已公布有關口罩的價錢。若以每個口罩價錢比較，國藥科技醫療用品有限公司生產的「SPT Mask」售價最為便宜，50個只需125元，每個口罩為2.5元。奧成有限公司生產的「V Care Mask」售價較昂貴，50個口罩售238元，平均每個口罩為4.76元。

此外，香港人醫療用品有限公司提供兩款不同規格的口罩，ER-T1 三層口罩售價為135元／50個（每個2.7元）；另一款ER-99 納米五層口罩則為150元/30個（每個5元）。

責任編輯：曹佩鈞

============

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品

欄名 : 消費錦囊

相關文章

【網購口罩】日本口罩最受歡迎排名　邊款口罩最抵買？
2020/03/04
【網購口罩】日本口罩最受歡迎排名　邊款口罩最抵買？
【點揀口罩】揀口罩都有學問！何謂PFE、BFE、VFE？
2020/04/08
【點揀口罩】揀口罩都有學問！何謂PFE、BFE、VFE？
【新冠肺炎】從零到開放預購 港產口罩如何以科技與時間競賽？
2020/05/04
【新冠肺炎】從零到開放預購 港產口罩如何以科技與時間競賽？
【港產口罩】5月開售港產口罩！一文睇清5大香港製造口罩品牌價格
2020/04/28
【港產口罩】5月開售港產口罩！一文睇清5大香港製造口罩品牌價格

最新專欄文章 更多

【口罩供應】樓上100萬個口罩周三網上預訂 每盒50個售79元（附預購詳情）
今日
【口罩供應】樓上100萬個口罩周三網上預訂 每盒50個售79元（附預購詳情）
【戲院重開】各大戲院優惠一覽　百老匯會員購票半價
今日
【戲院重開】各大戲院優惠一覽　百老匯會員購票半價
【手機錢包優惠】WeChat Pay HK推四重優惠 最高可賺82元優惠券
2020/05/04
【手機錢包優惠】WeChat Pay HK推四重優惠 最高可賺82元優惠券
【巴郡股東會】巴菲特：信用卡利息過高 別當「提款機」
2020/05/04
【巴郡股東會】巴菲特：信用卡利息過高 別當「提款機」
【任食放題】精選3間任食晚市放題　每人最平179蚊！
2020/05/03
【任食放題】精選3間任食晚市放題　每人最平179蚊！
消費資訊 疫情 口罩 本地口罩生產資助計劃 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【政府口罩】點樣攞免費可重用口罩CuMask懶人包？（內附Q&A）

下一篇文章

【戲院重開】各大戲院優惠一覽　百老匯會員購票半價
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

今日優惠精選 - KFC推出多款着數優惠券　衛訊買指定iPad Pro減300元
KFC推出多款着數優惠券　衛訊買指定iPad Pro減300元
【派錢1萬】陳茂波：電子方式申請較快收到錢　料7月中開始發放現金
【派錢1萬】陳茂波：電子方式申請較快收到錢　料7月中開始發放現金
【任食放題】精選3間任食晚市放題　每人最平179蚊！
【任食放題】精選3間任食晚市放題　每人最平179蚊！
【自助餐優惠】最平200蚊有找！酒店下午茶自助餐優惠集合
【自助餐優惠】最平200蚊有找！酒店下午茶自助餐優惠集合
【失業津貼】失業除了可申請綜援外 還有甚麼社會保障提供援助？
【失業津貼】失業除了可申請綜援外 還有甚麼社會保障提供援助？
【學生津貼3500元】教育局收84.2萬份申請 逾半已獲發津貼（附查詢方法）
【學生津貼3500元】教育局收84.2萬份申請 逾半已獲發津貼（附查詢方法）