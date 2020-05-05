▲ 【口罩供應】最平2.5元/個 最貴5蚊！盤點政府資助本地口罩價錢

行政長官林鄭月娥宣布，港府將向全港市民派發可重用口罩CuMask及一次性口罩。港府早前推出本地口罩生產資助計劃，已批出合共20條生產綫。除了供應給政府使用外，部分口罩供應商亦有供應口罩予本地市場。每個口罩又要多少錢？

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根據本地口罩生產資助計劃資料，港府會向每條獲資助的生產綫採購口罩為期一年，每月生產200萬個口罩或以下，必須全數售予政府。若生產商每月生產超過200萬個口罩，可把餘額作本地銷售，惟不得出口。政府預計，全部20條生產綫每月合共可向政府供應3385萬個口罩，另有715萬口罩供應予本地市場。

最平2.5元 最貴5元

部分口罩生產商已公布有關口罩的價錢。若以每個口罩價錢比較，國藥科技醫療用品有限公司生產的「SPT Mask」售價最為便宜，50個只需125元，每個口罩為2.5元。奧成有限公司生產的「V Care Mask」售價較昂貴，50個口罩售238元，平均每個口罩為4.76元。

此外，香港人醫療用品有限公司提供兩款不同規格的口罩，ER-T1 三層口罩售價為135元／50個（每個2.7元）；另一款ER-99 納米五層口罩則為150元/30個（每個5元）。

責任編輯：曹佩鈞

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