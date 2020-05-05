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【移民台灣】移民台灣人數增！　今年首3月每月逾600港人獲居留許可

亞洲 17:25 2020/05/05

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台灣與香港文化背景相近，且投資移民門檻不高，成為港人熱門移民地。去年港人投資台灣的個案及取得居留許可人數創新高，今年首3個月每月均有逾600人取得台灣居留許可，而根據台灣經濟部投審會，今年首3個月港人投資台灣個案亦有增長，但整體投資額卻減少。

【延伸閱讀】【移民台灣】台灣增投資移民條件 營運投資不足3年或沒收護照

去年取得居留許可人數激增近2000人

台灣傳媒引述當地內政移民署資料，2016年至2018年期間，香港居民取得台灣居留許可的人數為每年約4000人，到2019年人數激增至5858人，並創下新高。

據去年每月取得居留人數的數據，自去年7月起，人數每月俱增。去年7月共有371港人取得居留許可，8月增為392人，9月則急增至882人，10月更暴增到1,243人，而年底11、12月則分別為609人和897人。直到今年前3個月，香港居民取得台灣居留許可人數，每月仍維持在600人以上，與去年同期比較，有明顯增長。

今年首3個月個案按年增52%

台灣經濟部投審會公布僑外投資的數據，在今年1月至3月，香港為台灣僑外投資的第5大地區，投資個案共有350宗，按年增52.17%，但投資額已降至8,532萬美元，按年減66.2%。投審會指，今年首3個月港資投資台灣多為小額投資，投資個案較去年有明顯增長。

投審會數據顯示，去年港人投資台灣個案創新高，2018年港人投資台灣的個案為874宗，投資額為3.46億美元；去年個案急增至1,553宗，大幅增長77.6%，投資額6.47億美元，按年激增87%。

【延伸閱讀】【移民東亞．台灣】移民台灣的6個優點 投資移民只需$150萬！

增投資移民條件防假投資

為免有「假投資、真移民」的情況，台灣經濟部增加投資條件及審查，包括營運或投資期要求由1年加至3年，且每年至少要聘請2名當地員工。如申請人無法符合營運條件，當局有權沒收批出護照。

責任編輯：李瑩

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欄名 : 移民攻略

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