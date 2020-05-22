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【移民台灣】港版國安法一出　移民顧問：查詢移民台灣人數急增10倍！

亞洲 15:38 2020/05/22

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【移民台灣】移民台灣人數增！移民顧問：查詢移民台灣人數急增10倍

被稱為「港版國安法」消息一出，旋即震動港股及人心！有移民顧問指，「港版國安法」消息一出，短短一日接獲移民台灣的查詢急增10倍。根據台灣經濟部投審會，今年首3個月港人投資台灣個案亦有增長。

「移民台灣」四隻字搜尋熱度

台灣是香港人的選擇移民、升學或工作的熱門地點之一，原因很簡單。台灣與香港文化背景相近，且投資移民門檻不高，成為港人熱門移民地。「港版國安法」消息昨日一出，除震動股市，「移民台灣」四隻字的搜尋熱度亦升溫。

移民台灣查詢數字上升10倍

專營台灣移民服務的朗峰國際移民有限公司，公司董事林耀宗接受《iMoney》訪問持表示，自「港版國安法」消息一出，該公司由昨晚（21日）至今天（22日）接獲有關移民台灣的查詢起碼上升10倍。

早前本網報道，去年港人投資台灣的個案及取得居留許可人數創新高，今年首3個月每月均有逾600人取得台灣居留許可，而根據台灣經濟部投審會，今年首3個月港人投資台灣個案亦有增長，但整體投資額卻減少。

【想知移民台灣的四個方法，請按下一頁

責任編輯：李瑩

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欄名 : 移民攻略

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