▲ 【派錢1萬】轉數快派錢有難度 金管局：未能透過身份證號碼核實市民身份 -

財政司司長陳茂波於2月底發表《財政預算案》時宣布，向每名18歲或以上的香港永久居民派發1萬元。陳茂波近日表示，計劃將於6月底接受合資格的市民登記，而7月中開始派發現金。不少市民關心政府會否有更便利的派錢的途徑，如轉數快（FPS）等，金管局高級助理總裁劉應彬昨（4日）回應指，政府派錢難以轉數快進行，因核實身份有難度。

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新民黨議員葉劉淑儀在財經事務委員會會議上表示，關注政府可否透過轉數快向市民派錢。劉應彬回應指，由於政府派錢需要透過身份證核實申請人資格，而轉數快則是透過手機號碼及電郵作識別，未能透過身份證號碼核實市民的身份，因此難以用轉數快派錢。

金管局總裁余偉文於會後表示，當局會研究將轉數快戶口加入市民身份證號碼作為身分識別，令日後政府派錢可更方便及快捷。他又指，政府年底將會推出數碼個人身份（eID），希望讓業界在應用程式上認證客戶的程序更為方便。

責任編輯：李瑩

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