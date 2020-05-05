▲ Citi HKTVmall卡會是香港首張「大數據即批即用」信用卡嗎？

HKTVmall Card會成為香港第一張「大數據即批即用」信用卡嗎？由於暫時未有技術細節睇到，我都要加返個「可能」兩個字喺前面先。雖然個Card feature不值一提，但係今次喺Product innovation上面兩個可能嘅「第一次」，就可以睇到Citibank比其他銀行走前幾多喇。

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HKTVmall Card可能會成為香港第一張「一站式申請即批即用」信用卡

先講第一個「第一次」：HKTVmall可能會係香港信用卡歷史上第一張可以「一站式」唔離開Merchant嘅情況下做到申請、即時批刻、再即時消費嘅信用卡。

畀篇新聞稿大家望望先：

或者大家會話，𠵱家喺好多網站都可以「一站式」用到Citibank啲「Citi Pay with Points」啦，咁「一站式」申請又有咩咁特別呢。

要講特別，當年「恒生enJoy卡」首創on POS碌卡零售消費嗰陣，直接用Cash dollar當錢使仲創新啦，直到𠵱家，呢個Feature都唔係間間銀行做到喎！

其實唔離開個第三方APP嚟申請信用卡呢，2年前八達通APP申請Citi Visa八達通信用卡就經已做到（不過最近我搵唔返個Feature），做埋「即批」都唔係咩難事（P-Loan都已經可以了），但係「即用」呢就有啲Tricky，即係你要黐住個Merchant嚟申請、個客先可以「即用」嚟使錢啦係咪？

雖然難度就有啲高，但係如果做到的話，呢個就會係一件喺信用卡Acquisition上「殺人封喉」嘅利器。大家可以幻想一下，如果𠵱家大家準備坐Uber，一撳個App佢就彈咗一個提示畀你，話如果用「華田銀行Uber」信用卡就有7折，大家會點做？

有呢張卡就即刻加落Apple Pay／Google Pay，無就唯有當自己無睇過，又或者會即刻上華田銀行官網，睇吓張Uber信用卡點申請咯，不過快極都一個星期先搞得掂啦。

但係如果你可以即時喺Uber App申請、即時批核、即時坐車呢？咁就不得了。

如果今次係HKTVmall Card快閃優惠，全場85折呢？你仲可以喺HKTVmall一站式申請、即時批核、即時消費喎！你覺得你會唔會即時申請呢？

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HKTVmall Card可能係香港第一張「大數據批核」信用卡

講第二個「第一次」之前，同大家睇多次Citibank份新聞稿。

「無需提交任何文件」即是話連「入息證明」／「資產證明」都唔需要了吧！？

交少份證明啫，又有咩大不了，財仔借錢都玩No show啦。

可惜銀行唔係財仔，呢種唔需要交任何證明就可以出卡嘅玩法，喺2018年之前係行唔通嘅（除非你係Existing customer，咁即係都已經收咗「入息證明」，如果無收嘅，你個銀行戶口就已經係最好嘅「資產證明」啦）。

基於風險管理同埋Know Your Customer（KYC）嘅原則，銀行係唔可以喺無「證明」嘅情況下批任何貸款產品嘅，因為：

1. 你無「證明」就估唔到個客還唔還到錢，咁會影響到銀行嘅整體風險控制；

2. 你無「證明」就估唔到個客還唔還到錢，咁你都仲借畀佢就係Treat customer unfairly，咁係唔啱的。

所以就算批一蚊出去都好啦，理論上銀行都要評估到客還唔還到錢先，但係咁樣喺21世紀係唔掂個喎！

讓一切變得可能的NPP

或者HKMA都知咁樣唔多掂，所以喺2018年推出咗 NPP（New Personal-Lending Portfolio） ，咁之後情況就唔同晒喇：

[銀行]在審批貸款時毋須硬性遵循傳統的個人貸款審批方法，收集客戶的入息證明，以評估他們的還款能力，而可以應用金融科技，採用新型信用風險管理手法，例如透過大數據和行為模式分析，審批和管理個人貸款業務相關的信用風險。

所以就算你乜都唔畀，銀行一樣可以透過「大數據」同「行為模式」嚟估你還唔還得起，勉強都叫做做咗KYC啦。

咁你有咩行為模式可以畀Citibank分析呢？

如果你係全新客戶的話，基本上你係無嘢可以畀Citibank分析嘅，但係我有個Maybe-good guess同大家分享吓，有無可能HKTVmall會將你嘅一舉一動交畀Citibank做Credit modelling呢……

有無可能HKTVmall會將你嘅一舉一動交畀Citibank做Credit modelling呢……

「一舉一動」係咩意思呢？除咗「買過啲乜」同「買得幾密」之外，仲有無可能包括進入HKTVmall前喺邊網站飛入嚟，仲有所有喺HKTVmall嘅Digital footprint：包括放咗件貨喺Cart幾耐先Check out、會唔會見到一話減價就買、平時睇吓4,000蚊定40蚊個嘅耳筒咁呢？

我呢個Guess有幾真呢？真係唔知道，但係如果唔咁做，Citibank又憑乜嘢批Credit畀你呢？（雖然暫時顯示，個Credit只准喺HKTVmall入面用），咁又除非你係Existing Citibank嘅客咯，不過如果搞咁多嘢都剩係可以令「已經有卡」嘅客「多一張卡」，師兄，咁就實在太大費周章了吧……

呢張信用會唔會成為香港第一張「大數據一站式即批即用」信用卡呢？等真正上綫之後，我再同大家分享啦！

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：HKTVmall Card 會成為香港第一張「大數據即批即用」信用卡嗎？】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。