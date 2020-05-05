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【學生津貼3500元】教育局收84.2萬份申請 逾半已獲發津貼（附查詢方法）

日常開支 12:41 2020/05/05

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【學生津貼3500元】教育局收84.2萬份申請 逾半已獲發津貼

政府早前於「防疫抗疫基金」撥約9億元用作增加本學年學生津貼，每名學生可獲津貼由2,500元增至3,500元，預計約90萬名學生受惠。據教育局回覆立法會信函，截至上月29日，局方收到約84.2萬份申請，超過半數的申請已獲發津貼，預計可於本月底處理所有申請。

【延伸閱讀】【失業津貼】失業除了可申請綜援外 還有甚麼社會保障提供援助？

48.6萬名學生家長已收到款項

教育局表示，84.2萬份申請中，已處理約59.6萬宗申請，佔已遞交的申請約7成。局方表示，當中58%的申請已發放津貼，即48.6萬名合資格學生的家長已收到款項。如家長於停課前學校已向局方遞交學生津貼申請表，而資料正確齊全，一般已將款項發放給家長。

教育局又表示，其餘約11萬宗申請，則因資料不全或有誤，需進一步跟進，主要為填寫的銀行戶口資料出現問題。局方指，將會聯絡家長所屬學校，經由學校通知家長補回或更正申請表資料，預計本月底可處理所有已收到的申請，並發放款項予申請資料無誤的家長。

【延伸閱讀】【派錢1萬】陳茂波：電子方式申請較快收到錢　料7月中開始發放現金

申請限期為復課後2星期內

若家長於停課時已遞交申請，但仍未收到款項，可向學校查詢是否已向教育局遞交申請表，或聯絡教育局特別職務辦事處（熱綫：3850 2000）。如家長因停課而尚未遞交申請表，則需於教育局宣布復課後2星期內遞交。

責任編輯：李瑩

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欄名 : 生活理財

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