李施德林漱口水買1送1　滙豐信用卡一田網店購物滿$1000即減$50

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 百佳：多件裝雪糕或雪條買兩盒85折

由即日起至5月7日推廣期內，多件裝雪糕或雪條買2盒享85折，買維他茶類飲品250毫升6包裝滿45元，即送童星點心麵4包。貨品/贈品數量有限，售/送/換完即止。只適用於香港百佳門市(EMax九展店舖除外)，及百佳網店。以每張發票計算。

其他優惠詳情：百佳網店

2. 李施德林漱口水：買一送一

由即日起至5月7日，購買以下5款李施德林500毫升裝，買一送一。優惠只適用於萬寧、屈臣氏、百佳超級市場、惠康、Aeon、UNY及 Apita。價格由零售商釐訂；優惠詳情及產品款式供應視乎個別商戶而定，並不可與其他優惠同時使用，詳情請向店內職員查詢；各分店貨品數量有限，售完即止。

全護ZERO配方

護齦ZERO配方

綠茶配方

健康亮白配方

防牙石配方

優惠詳情：李施德林

3.滙豐信用卡：一田購物簽帳滿$1000即送$50現金券

由即日至6月24日，滙豐信用卡一田eshop單筆簽帳滿$1000即減$50；在一田門市累積簽賬淨額每$1,000可獲價值$50的一田現金禮券。由即日起至6月3日，滙豐信用卡持有人可優先登記一田購物優惠日電子入場證（只適用於指定百貨），5月20日早上10時開始登入www.yata.hk/vip登記，成功登記後指定貨品額外95折。

優惠詳情：滙豐信用卡

撰文：hket小編

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