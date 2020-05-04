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【手機錢包優惠】WeChat Pay HK推四重優惠 最高可賺92元優惠券

消費錦囊 15:58 2020/05/04

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騰訊旗下流動支付平台WeChat Pay HK在今個五月推出四重消費獎賞，完成指定活動後即可獲得電子消費券，讓市民在「疫市」中可以慳得一蚊多一蚊。此外，WeChat Pay HK亦宣布惠康超級市場及旗下特色超市正式加盟為合作商戶。

1、7-Eleven便利店專屬獎賞 總值35元優惠券

（一）掃碼即賞：由即日起5月31日，於全港7-Eleven門店內以WeChat Pay HK掃描指定的小程式碼即可獲一張5元專屬電子現金劵，推廣期內最多可享兩張電子現金劵，即總值10元獎賞。

（二）消費或增值儲專屬印花：由即日起5月31日，於全港7-Eleven門店內以WeChat Pay HK消費滿10元或增值錢包餘額滿200元即可獲一個電子印花，推廣期內最多可獲6個印花。用戶憑兩個印花即可獲兌換張5元電子現金券，即推廣期內可換總值15元的獎賞。

（三）儲日日賺電子印花：7-Eleven便利店亦是「買住日日賺」活動之指定商戶。由即日起至6月30日，於7-Eleven門店內消費可賺指定印花以兌換高達10元電子現金券。

2、五月多用多賞活動 總值12元優惠券

用戶於優惠專區內進入「多用多賞」推廣活動頁面即可領取2元通用電子現金券，使用後可再領另一張通用券，如此類推，活動期內最多可領總值12元電子優惠券。活動期至到5月31日。

3、買住、食住日日賺  總值40元現金券

用戶於指定參與商戶以WeChat Pay HK單次消費滿10元即可獲電子印花一個，每月最多可獲六個印花。用戶憑三個印花即可獲兌換一張5元電子現金券，即每月最多可兌換兩張5元電子現金券。而「買住日日賺」及「食住日日賺」的印花可同時分開儲。活動期至到6月30日。

4、WeChat Pay HK官方帳號 5元通用現金券

首次關注「WeChat Pay Hong Kong」官方帳號，並向此帳號發送「我要獎賞」的訊息，用戶可領取「領獎碼」及活動連結，並獲得5元通用電子現金券一張。活動期至到5月28日。

 

責任編輯︰陳啟昌

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欄名 : 消費錦囊

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