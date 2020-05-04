▲ 前所未見的拋售潮中 應如何部署投資

在經歷了史上最長的牛市後，美股於3月11日正式步入熊市。雖然抛售潮拖累美股跌超過三成，但你毋須因此而感到恐慌。你今日想沽的股票可能會隨時日而反彈。相反，此輪拋售是長綫投資者吸納股票的訊號，一旦危機過去，這些股票將提升他們投資組合的表現。事實上，從美股過去幾周的強勢足以引證觀點。

那該從何入手？下文將提供幾個貼士。

放眼未來 回顧過去

全球新冠肺炎的確診病例已攀升至超過100萬，大多數公司目前無疑受到一定程度的影響，有可能是供應中斷，又或者收入下降。

唯一值得高興的是，這種情況很可能只屬暫時性。在某些情況下，危機會影響一至兩季的盈利。在其他情況下，收入和盈利疲弱的情況可能會持續更長時間。這就是爲何放遠目光並按個別情況作評估那麼重要。首先，投資者可看看公司在新冠肺炎爆發前的業績，並衡量疫情完結後這些公司的表現能否維持，甚至變得更好。

當你考慮買股票時，想想那些一旦跨過這個障礙便能回復正常的公司，不管那是下個月還是明年的事。

尋找股價受挫的優質公司

現在是時候找出股價正受挫的股票，但正如上文所述，前提是這些股票要具備反彈所需的條件。Nike（NYSE:NKE）就是個好例子。由疫情影響，這間運動服和波鞋製造商暫時關閉門店，故今季的收入可能會受到影響。此外，受世界各地推遲體育賽事影響，有關衝擊持續的時間或會延長。

Nike為2020年歐洲足球錦標賽等錦標賽推出特別產品，而這類賽事亦等同為公司帶來廣告機會。雖然Nike今年在收入上可能無法成為贏家，一旦體育賽事復賽，Nike等行業龍頭的業務顯然將復甦。Nike年初至今的股價曾下跌31%，市盈率已跌至2017年11月以來的最低水平。

看看表現良好的股票

一旦買到些便宜貨，就是時候留意那些能夠抵受危機的股票。説到這點，投資者應看看公司如何和為何能跑贏市場，以及未來的增長前景。在這場抛售中，亞馬遜（NASDAQ:AMZN）的股價仍能企穩，近日已再創新高。當然，亞馬遜很幸運，其為必需消費品零售商，並提供送貨服務，在大量民衆被「困」家中之時，正好能滿足消費者的需求。

不過，亞馬遜也不是甚麼也沒做。公司正在全球斥資超過3.5億美元，提高配送、運輸、倉儲和送貨工人的薪酬，直至4月底，同時正創造10萬個職位來應付需求。雖然部分投資者或對買入股價接近歷史高位的股票卻步（亞馬遜就是如此），但筆者認爲，在股市遭抛售之時，投資者值得按個別情況作考慮。若亞馬遜能度過此難關，相信其在平靜的時期將可繼續增長。

考慮會派息的股票

市場拋售是個買入收息股加强投資組合的好時機，因為收息股會成爲你每年收入的一個穩定來源。説到這點，投資者可留意股息增長歷史悠久的公司。如果你能夠找到價位合適的收息股，那就更好。可口可樂Coca-Cola（NYSE:KO）今年一度下跌24%，符合此標準。該公司上月宣布連續58年增派年度股息，並表示2019年向股東支付了68億美元的股息。

可口可樂的派息比率顯示，這間飲品巨企去年將81%的自由現金流用作派息。其自由現金流自2018年7月的低位以來已升近80%，達到目前的84.2億美元，意味投資者可繼續對其派息能力抱有信心。

雖然看着自己的股票下跌絕不好受，但在股市遭抛售期間，你仍有很多機會為未來的收益好好建立自己的投資組合。



作者：Motley Fool Staff

所提供的資料僅供一般參考之用，不擬提供作為個人投資或理財建議。作者沒持有以上股票。

【關於The Motley Fool hk】

萬里富The Motley Fool HK是獨立機構，專注為投資者提供投資理財相關資訊及建議。我們公司的使命是讓世界變得更醒目、更開心、更富有。母公司為美國The Motley Fool LLC成立於1993年。