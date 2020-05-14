外滙基金有甚麼用途？ 庫房有冇息收都要睇佢

▲ 外滙基金首季蝕861億元 何謂外滙基金？

本港的外滙基金今年首季投資虧損861億元，是2018年第4季以來再次錄得季度虧損，不過按4月初步估算已賺回約300至400億元。到底甚麼是外滙基金？它又有甚麼作用呢？

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Q：何謂外滙基金？

A：外滙基金在1935年根據《貨幣條例》（後被《外滙基金條例》取代）成立，以支持香港銀行紙幣的發行。在一九七零年代末，政府一般收入帳目大部分外幣資產及硬幣發行基金（存放因發行硬幣所得款項）全部資產均轉撥至外滙基金，並獲發債務證明書作為交換。自此，用作調節港元滙價的資源便集中存入外滙基金。

Q：外滙儲備是甚麼？

A：外滙儲備指政府所持有的外幣資產，在有需要時會被用作支持當地貨幣的滙價。在某些經濟體系中，政府亦可運用外滙儲備來完成外幣支付，因而毋須在市場上出售當地貨幣以換取外幣。而香港的外滙儲備則由外滙基金持有。

Q：外滙基金有甚麼用途？

A：外滙基金的法定用途非常簡單，基本上就是維持香港的貨幣和金融穩定。

影響港元滙價

根據《外滙基金條例》，基金的法定職責主要是影響本港貨幣的滙兌值。金管局透過自動利率調節機制及履行兌換保證的堅決承諾來維持港元滙率的穩定。若市場對港元的需求大過供應，令市場滙率轉強至7.75港元兌1美元的強方兌換保證滙率，金管局隨時準備向銀行沽出港元、買入美元。若港元供過於求，令市場滙率轉弱至7.85港元兌1美元的弱方兌換保證滙率，金管局隨時準備向銀行買入港元。

保持香港貨幣金融體系的穩定健全

當銀行面臨倒閉或擠提時，政府會動用外滙基金去接管或提供擔保。此外，政府更會用外滙基金入市，抗衡國際金融大鱷在滙市和股市的雙邊操控行動。

Q：外滙基金會派息？

A：外滙基金不時接受財政儲備、政府基金（如關愛基金、語文基金等）及法定組織（如房屋委員會、醫管局等）的存款，利率一般與投資組合的表現掛鈎，但未來基金除外。

而存款的利息都是按每年1月釐定的固定息率計算。該息率是外滙基金的投資組合過去6年的平均年度投資回報率計算，或3年期政府債券在上一個年度的平均年度收益率，以0%為下限，並以兩者中較高者為準。

而未來基金存款的利率與投資組合及長期增長組合的表現掛鈎，實際利率視乎組合比重而定。於2019年底，未來基金在投資組合與長期增長組合的比重約為40:60。

年份 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 財政儲備、香港特區政府基金及法定組織存款的利息支出 約613億元 約426億元 約548億元 約740億元 約627億元 固定息率^ 5.5% 3.3% 2.8% 4.6% 2.9% 綜合息率* - 4.5% 9.6% 6.1% 8.7% ^適用於大部分財政儲備（營運及資本儲備）存款及香港特區政府基金及法定組織存款

*只適用於財政儲備（未來基金）存款

Q：外滙基金的投資管理組合？

A：外滙基金分為3個組合，「支持組合」為貨幣基礎提供支持；「投資組合」用以保持外滙基金的長遠購買力；而「策略性資產組合」則包含香港政府基於策略性目的於外滙基金帳目所持有的股份。

整個「支持組合」連同「投資組合」其中一部分，合共約佔三分之二的外基金資產，由金管局直接管理。

「支持組合」所持資產是高流通性及信貸質素優良的的美元資產（如美國國庫券）。這些資產須按7.75港元兌1美元履行強方兌換保證，或按7.85港元兌1美元履行弱方兌換保證，並在任何時候均為貨幣基礎提供十足支持。

「投資組合」中由內部管理的部分是多幣種組合，投資於主要定息市場，另亦採用衍生金融工具管理市場風險及執行外滙基金的投資策略。

Q：外滙基金的回報表現？

A：今年首季外滙基金錄得投資虧損861億元；去年首季賺1334億元。以資產計，債券錄得544億進賬，而港股、其他股票及外滙分別錄284億元、831億元、及290億元虧損。不過，隨着金融市場於4月繼續反彈，外滙基金4月已出現300億至400億元投資收入。

▲ 過去5年外滙基金投資回報率（數據：金管局）

責任編輯：曹佩鈞

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