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【巴郡股東會】巴菲特：信用卡利息過高 別當「提款機」

消費錦囊 13:53 2020/05/04

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【巴郡股東會】巴菲特：信用卡利息過高 別當「提款機」

「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）昨日（5月3日）舉行綫上周年股東大會。有股東問巴菲特有關信用卡利率未來走勢的看法，他認為信用卡利率未來會有很大的機會上升，而且現時其利率處於高水平，呼籲所有人不要將信用卡當作可隨時取款的「豬仔錢罌」，應盡量還清卡數，以免繳過多的利息。

【延伸閱讀】【派錢1萬】陳茂波：電子方式申請較快收到錢　料7月中開始發放現金

有股東向巴菲特提問，指現時美國聯儲局現實行低息政策，信用卡利率卻愈來愈高，會否預期未來信用卡公司會因應低息環境而調整利率？巴菲特回答時指，據過去幾個月的情況來看，信用卡利率反而有上升的跡象，但由於巴郡對信用卡公司的興趣並不是特別大，他沒有其他意見可發表。

巴菲特提出對信用卡消費的意見，認為所有人不應將信用卡當作可隨時取款的「豬仔錢罌」（Piggy bank）。他舉例指，曾有一位女士問他應如何善用她所擁有的金錢，巴菲特於是問她欠信用卡的卡數及其利息的狀況，得悉該利率高達18%。在這個情況下，比起作任何投資，他會建議人們先還清卡數，因為信用卡的利率過高，連他也不知道應如何賺取如此高的回報。

責任編輯：李瑩

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欄名 : 消費錦囊

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