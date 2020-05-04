【派錢1萬】陳茂波：電子方式申請較快收到錢　料7月中開始發放現金

▲ 【派錢1萬元】陳茂波：電子方式申請較快收到錢 料7月中開始發放現金

財政司司長陳茂波於2月底發表《財政預算案》時宣布，向每名18歲或以上的香港永久居民派發1萬元。陳茂波近日在網誌表示，有超過20家銀行將會參與協助發放1萬元，並指透過電子方式申請可較快收到錢。他續指，計劃將於6月底接受合資格的市民登記，而7月中開始派發現金，估計8月底大部分申請人可收到款項。

【延伸閱讀】【派錢1萬】最快7月初接受登記 或透過銀行或郵政局登記及收款

陳茂波在網誌撰文指，有超過20家銀行將會參與協助發放款項，而派發的1萬元的登記程序簡單。此外，他建議有個人銀行戶口的市民，可透過電子方式申請，可省卻文書處理時間及較快收到錢，並呼籲未有個人銀行戶口的市民應考慮盡快開戶。

按照目前的時間表，政府將於6月底接受合資格的市民登記，7月中開始派發現金，並預料8月底大部分申請人可收到款項。

責任編輯：曹佩鈞

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