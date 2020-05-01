【定期存款】澳元定存息最高10厘　花旗料滙價年底見0.67

▲ 澳洲為首個因全球疫情大流行而率先緊急劈息的國家，但專家料該國下周一議息將保持不變 。

澳洲下周一（5月4日）議息，專家普預計澳洲儲備銀行將按兵不動，不會減至零息。但近期憧憬內地疫後重生等，刺激澳元兌美元在短短1個月內急彈逾5%，現價報0.644。專家建議對澳元有實際需要者，暫不宜高追，反而應回落至大約0.64水平才伺機低吸，開立定存。市面的「高息王」為集友7天短存享10厘（見表），但須至少以10萬港元兌換等附帶條件。

集友7天短存享10厘

而滙豐及恒生（00011）的7天短存，亦有逾8至9厘的高息之選。至於1個月計，則以富邦的3.68厘冠全城。3個月、半年及1年來看，招商永隆齊報1.2厘為最高。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧料，澳元今年的高低位介乎0.6至0.67，年底目標價為0.67，且料澳元表現較紐元及加元等商品貨幣優勝，因油價下跌利淡加元。

不過，星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享提醒，全球新冠肺炎大流行仍未呈現明顯拐點，且礙於歐美澳等大國的矛頭直指內地，指摘其隱暪疫情，或呈「去中國化」的反華情緒。復添澳元自首季插水逾一成以來，4月卻作報復式反彈，現市況已較3月底部狂漲13%，升勢未免過急；而澳洲雖未致於採負利率，但受制澳紐等鬥放水挺經濟，料澳元短綫在0.62至0.69整固，暫不易重上0.7高位。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源