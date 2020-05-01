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【定期存款】紐元短存7天9.3厘息

收息攻略 09:00 2020/05/01

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新西蘭是港人熱門的留學或旅遊國家之一，或需紐元作教育經費等用途。市場預計新西蘭重啟經濟有利紐元止跌靠穩，建議對此商品貨幣有實際需要者，在現水平約0.6小注收集，再伺機開立定存，博年底重上0.7。

市面不乏高息之選，如恒生上周新推短存7天有8.3厘息，富邦相同存期更享9.3厘而膺「高息王」。1個月存期同樣是富邦最高，為3.68厘息。

華僑永亨經濟師李若凡指，新西蘭較其他國家提早放寬封城，復添油價最近超跌後反彈，刺激包括澳紐加一眾商品貨幣伺機反撲，但相信紐元仍存隱憂，累短期升勢有限，料兌美元介乎0.58到0.63上落，兌港元約在4.49至4.88之間浮沉。

恒生投資服務首席市場策略員溫灼培指，新西蘭以奶類出口為主，隨着各國漸復工，對奶類需求趨增，可抵消旅遊停頓的衝擊，皆利好紐元，料0.58有支持，阻力位為0.62。

惟針對短炒族，星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享提醒，澳元值博率較高，因澳洲資源主力輸華，而內地亦正處於疫後重生，澳元料可首當其「惠」，較紐元更可看高一綫。

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欄名 : 存款收息

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