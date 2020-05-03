【懶人食譜】低成本又易整 大廚教整芙蓉煎蛋

新冠肺炎疫情重創本港經濟，企業現裁員潮。經濟不景，用一分一毫都要諗過度過。留家煮食可慳錢之餘，亦可一展廚藝。今次由帝苑酒店帝苑軒中菜行政總廚何偉成教如何整一碟美味的芙蓉煎蛋。

每碟成本低不過50元

製作芙蓉煎蛋的成本不高，叉燒可在燒味店買20元或以上的份量，普遍都有7至8塊，足夠食譜所需份量，另在街市購買洋葱一個約為6至10元，而百佳超市的急凍南美白對蝦肉180克為22.9元，有多的蝦肉可留待下次煮用，就算再加上其他食材及配料，製作一碟芙蓉煎蛋成本不用50元。

材料：

叉燒︰2両（切絲）

洋葱︰半個（切絲）

葱︰1両半（切絲）

雞蛋︰3隻

蝦仁︰1両半

生粉︰1茶匙

鹽︰適量

做法︰

1．先準備3隻蛋，加少許鹽及生粉水再打勻。

2．將蝦仁汆水，再撈起備用。

3．將洋葱絲和葱絲落鑊爆炒，再盛起備用。

4．將叉燒絲、洋葱絲，葱絲及蝦仁混入蛋漿中。

5．燒紅鑊，下蛋漿，待蛋漿凝固變成金黃色即可反轉，兩面皆熟便可上桌。

貼士：

湖南蛋色澤較佳，而日本、意大利出產的蛋則較有蛋香，但比較昂貴，可以因應自己的喜好及預算選擇。今次大廚選用美國蛋，喜其夠大。

蛋漿要加生粉水，可以令蛋更加緊實，不會鬆散。

洋葱不熟就會辣，太熟就會出水，因此先炒五成熟，然後與快熟的雞蛋同煎，蛋就不會過老。

燒紅鑊加油然後倒掉，那煮出來的蛋就不會有太多油。

煎蛋要有耐性，並將蛋汁舀起平均分布，那煮出來的蛋餅才會好看。

【原文︰芙蓉煎蛋 生粉水令蛋不鬆散】（收費文章）

作者：周倩鈺、何小雲

責任編輯：招美寶、李越樺、陳啟昌

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