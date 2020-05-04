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KFC推出多款着數優惠券　衛訊買指定iPad Pro減300元

消費錦囊 07:00 2020/05/04

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. KFC：着數優惠券

KFC推出最新的優惠券可以無限次使用至5月，只需要在購買前於手機出示優惠券即可使用。

需要注意，優惠券不適用於外賣速遞、外賣速遞自取、自助點餐機及手機點餐。每次交易只限使用一次，不可兌換現金或與其他優惠同時使用。

下載優惠券

2. 衛訊：Apple iPad Pro減300元

由即日起至5月6日，在衛訊門市及網店購買12.9” iPad Pro（128GB／256GB），即減300元。

衛訊網店

3. city'super：指定抹茶飲品 買1送1

由即日起至6月30日，在city'super的sweets house Cha Cha，購買指定抹茶飲品，包括沖繩香檸抹茶梳打、宇治抹茶 (凍/熱)及抹茶沙冰，可享買一送一優惠。

分店：

時代廣場、海港城、太古城及沙田新城市廣場店

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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