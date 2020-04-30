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【口罩供應】實惠售20萬個CareHK成人口罩 今日起至周日網上抽籤（附登記連結）

消費錦囊 13:05 2020/04/30

分享：

【口罩供應】實惠售20萬個CareHK成人口罩 今日起至周日網上抽籤（附登記連結）

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情持續蔓延，口罩成為重要防疫產品。實惠公布，CareHK成人口罩再度返貨，數量為20萬個，以網上登記抽籤方式，每人限登記一次及限購一盒，名額共4000位。

【延伸閱讀】【港產口罩】5月開售港產口罩！一文睇清5大香港製造口罩品牌價格

實惠指，CareHK成人口罩再度返貨，每盒50個裝售97.5元。實惠指，之前登記抽籤「CareHK成人口罩」未能中籤名單，將自動參加本次抽籤，毋須重複登記，而成功中籤購得CareHK成人口罩人士將會被退出本次抽籤。另外，亦可於今次登記同時剔選「兒童口罩」，若將來再有CareHK兒童口罩開賣將自動加入抽籤，毋須重新登記。未能成功預購人士將獲發相關電郵通知，如本次未能成功中籤，將會自動加入下一批次抽籤，毋須重複登記。

登記詳情如下：
網上登記網址
網上登記時間： 4月30日中午12：00至5月3日晚上11時59分
中籤人士獲手機短訊通知日期：5月6日
口罩取貨日期：5月7至5月10日

產品詳情

  • CareHK 成人口罩 （50個裝）
  • ASTM Level 1
  • PFE 微粒子過濾效率 ≥ 98%
  • BFE 細菌過濾效率 ≥ 98%
  • 香港製造
  • 尺寸 17.5 x 9.5 cm

責任編輯：李瑩

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欄名 : 消費錦囊

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