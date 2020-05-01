【自助餐優惠】最平200蚊有找！酒店下午茶自助餐優惠集合

▲ 【自助餐優惠】最平200蚊有找！4間酒店下午茶自助餐

去酒店食晚市自助餐動輒500、600元，不如揀下午茶自助餐，多家酒店自助餐以精美甜品作招徠，啱晒一眾甜品迷。不過，港府限聚令延長至5月7日，出外食自助餐亦要謹記不可多於4人。

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諾富特東薈城酒店ESSENCE 每位168元起

由即日起至5月31日的每個周末及公眾假期，諾富特東薈城酒店的ESSENCE餐廳提供「百利甜酒與蜜桃」下午茶自助餐。自助餐共提供近50款的選項，除了三文治、中西茶點、各類即製麵食、薄餅、朱古力噴泉和MÖVENPICK雪糕外，還有一系列以百利甜酒及蜜桃作主題的精緻甜點及特色鹹食，包括桃‧蝦沙律、蜜桃火腿芝士三文治、百利甜酒曲奇慕斯杯、酸忌廉香桃年輪蛋糕及百利甜酒朱古力焦糖撻等。

百利甜酒與蜜桃週末下午茶自助餐 供應時間：下午3時至5時 價錢： 星期六、日：168元（另收加一服務費）

公眾假期：188元（另收加一服務費）

雅高A佳卡（Accor Plus）會員可享9折優惠 地址：香港東涌文東路51號諾富特東薈城酒店大堂

電話：3602 8808／網站

The Mira Hong Kong Yamm 最平每位288元

下午茶自助餐的特點想必是甜點，The Mira Hong Kong的Yamm餐廳提供多款精緻甜點，包括迷你杯子蛋糕、鬆脆曲奇、香酥牛角包、香甜朱古力酥，細味新鮮出爐的抹茶鬆餅，配以鮮忌廉及自家製果醬。自助餐更有一系列充滿香港特色的甜點，如西多士、菠蘿包、豆腐花、木糠布甸及葡撻等。

Yamm下午茶自助餐 供應時間：下午3時30分至5時45分 價錢： 星期六、日及公眾假期：成人288元、小童188元（另收加一服務費）

Mira Plus會員5月可享7折優惠，5月1、9、10日可享75折 地址：九龍尖沙咀彌敦道118-130號 Mira Place地下大堂

電話：WhatsApp預訂9049 7122／2315 5111／電郵至dining@themirahotel.com／網站

香港康得思酒店The Place 最平每位248元

The Place逢星期六、日及公眾假期推出周末下午茶自助餐，主打香港特色小吃，包括鮮炸蝦多士、瑞士雞翼以及經典點心等，更提供多款以茶為主的滋味甜點，如茉莉花茶荔枝芒果蛋糕、伯爵茶撻及焙茶意式奶凍。由即日起至6月30日，只要用餐前出示Openrice優惠券，兩位或以上可享78折優惠。訂座時要說明享用OpenRice優惠券，而食客必須以信用卡結帳。

The Place週末下午茶自助餐 供應時間：下午3時15分至5時30分 價錢： 星期六、日及公眾假期：成人318元、小童及長者238港元（另收加一服務費）

LANGHAM SUPPER CLUB會員可享75折，或每位付原價之成人會員可攜同一位12歲或以下小童免費享用下午茶自助餐，而每位小童更可獲贈「PAPINEE動物玩偶」一隻 地址：香港九龍旺角上海街555號康得思酒店L樓層

電話：3552 3388／網站

香港港威酒店Three On Canton 最平每位227元

香港港威酒店Three On Canton亦有多款美食可供選擇，包括冷盤、沙律、熱食及甜點等。此外，現時在Klook預訂下午茶自助餐並付款，更可享買三送一，平均每人只需227元。OpenRice亦有網上訂座優惠，由即日起至5月30日在網上訂座，兩位或以上可享75折優惠，惟加一服務費以原價計算，成人每位收費為270.3元。而食客需要以信用卡、微信支付或支付寶結帳，優惠不適用於母親節當日（5月10日）。

Thee On Canton下午茶自助餐 供應時間：下午3時15分至5時 價錢： 星期六、日及公眾假期：成人318元、小童198元（另收加一服務費） 地址：九龍尖沙咀海港城廣東道13號港威酒店3樓

電話：2113 7828

責任編輯：曹佩鈞

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