【假期好去處】假期一日遊！3大郊遊好去處

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五一假期長周末來臨，受疫情影響港人難到海外旅遊，也可趁機會發掘香港不同的好去處。香港除了有熱鬧的市區外，也有豐富的自然景色，以下精選了3大郊遊好去處，趁假期去放鬆心情！不過，需要注意，疫情期間市民外出時亦要做好防疫措施，遵守「限聚令」，出遊時不應多於4人。
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1. 石澳
石澳位於赤柱以東，是熱門的一日遊景點。石澳村充滿色彩的建築物，如置身於歐洲小鎮，更是「打卡」的熱門地點之一。石澳海灘以水清沙幼見稱，沙灘旁有不少氣氛悠閒的露天餐廳，最適合一邊進餐，一邊欣賞日落美景。此外，喜歡行山的人士，亦可到位在石澳郊野公園的龍脊，登山遠眺整個石澳的景色。不過，根據康文署資料，以5分為最難，龍脊的難度為3分，行山人士應量力而為。
石澳交通資訊：
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2. 大澳
大澳保留了香港以往的漁村風情，更有東方「威尼斯」之稱，吸引不少本地及外國遊客到訪。密密麻麻的棚屋、橫水橋、鹽田遺址、紅樹林，以及其特色土產，均是香港難得一見的景色。除了保留了昔日漁村風情外，大澳藝術活化計劃「一壁一畫一故事」更新增了7幅藝術壁畫，分布在大澳不同角落，新舊景色共融。大澳虎山行山徑難度不高，適合行山新手，登山後更可對着一望無際海洋欣賞日落，非常寫意。
大澳交通資訊：
3. 坪洲
坪洲是位於大嶼山愉景灣以東的島嶼，曾發展過三十多種工業，目前仍保留了灰窯廠及火柴廠遺址。遠離繁囂的小島，更有不少特色小店，如古物店及咖啡店等。坪洲面積小，市鎮與郊野都相距不遠，輕易親近大自然。坪洲更設有家樂徑及坪愉徑，可一邊行一邊欣賞坪洲的海景及陸上的自然生態。
坪洲交通資訊：
|單程船票價（港元）
|星期一至六
|星期日及公眾假期
|普通渡輪
|快速渡輪
|普通渡輪
|快速渡輪
|成人
|15.9元
|29.6元
|22.8元
|43.5元
|小童（3歲或以上但12歲以下）
|8元
|14.8元
|11.4元
|21.8元
|長者（65歲或以上）/ 傷健人士
|8元
|14.8元
|11.4元
|21.8元
|3歲以下小童（須有成人陪同）
|免 費
|免 費
|免 費
|免 費
責任編輯：李瑩
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欄名 : 消費錦囊