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【假期好去處】假期一日遊！3大郊遊好去處

消費錦囊 10:00 2020/05/02

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【假期好去處】假期一日遊！3大郊遊好去處 -

五一假期長周末來臨，受疫情影響港人難到海外旅遊，也可趁機會發掘香港不同的好去處。香港除了有熱鬧的市區外，也有豐富的自然景色，以下精選了3大郊遊好去處，趁假期去放鬆心情！不過，需要注意，疫情期間市民外出時亦要做好防疫措施，遵守「限聚令」，出遊時不應多於4人。

【延伸閱讀】【假期好去處】長假期元朗一日遊 玩盡全港唯一羊駝農場

1. 石澳

石澳位於赤柱以東，是熱門的一日遊景點。石澳村充滿色彩的建築物，如置身於歐洲小鎮，更是「打卡」的熱門地點之一。石澳海灘以水清沙幼見稱，沙灘旁有不少氣氛悠閒的露天餐廳，最適合一邊進餐，一邊欣賞日落美景。此外，喜歡行山的人士，亦可到位在石澳郊野公園的龍脊，登山遠眺整個石澳的景色。不過，根據康文署資料，以5分為最難，龍脊的難度為3分，行山人士應量力而為。

石澳交通資訊：

  • 巴士：筲箕灣港鐵站A3出口，附近的巴士總站，乘搭9號新巴到石澳。全程車資為7.2元。
  • 小巴：在筲箕灣港鐵站A2出口乘坐「筲箕灣—石澳及大浪灣」紅色小巴前往石澳。平日車資：10元，假日車資：12元。

由石澳道土地灣出發，經龍脊到大浪灣的景色。（圖片來源：康文署）

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2. 大澳

大澳保留了香港以往的漁村風情，更有東方「威尼斯」之稱，吸引不少本地及外國遊客到訪。密密麻麻的棚屋、橫水橋、鹽田遺址、紅樹林，以及其特色土產，均是香港難得一見的景色。除了保留了昔日漁村風情外，大澳藝術活化計劃「一壁一畫一故事」更新增了7幅藝術壁畫，分布在大澳不同角落，新舊景色共融。大澳虎山行山徑難度不高，適合行山新手，登山後更可對着一望無際海洋欣賞日落，非常寫意。

大澳交通資訊：

  • 港鐵東涌站B出口的巴士總站乘坐11號巴士至大澳巴士總站（平日車資：11.8元，假日車資：19.2元）

大澳保留香港以往的漁村風情，更有東方「威尼斯」之稱。（潘政祁攝）

3. 坪洲

坪洲是位於大嶼山愉景灣以東的島嶼，曾發展過三十多種工業，目前仍保留了灰窯廠及火柴廠遺址。遠離繁囂的小島，更有不少特色小店，如古物店及咖啡店等。坪洲面積小，市鎮與郊野都相距不遠，輕易親近大自然。坪洲更設有家樂徑及坪愉徑，可一邊行一邊欣賞坪洲的海景及陸上的自然生態。

坪洲碼頭對出稔樹灣一帶（黃建輝攝）

坪洲交通資訊：

  • 由中環碼頭搭港九小輪至坪洲
單程船票價（港元） 星期一至六 星期日及公眾假期
普通渡輪 快速渡輪 普通渡輪 快速渡輪
成人 15.9元 29.6元 22.8元 43.5元
小童（3歲或以上但12歲以下） 8元 14.8元 11.4元 21.8元
長者（65歲或以上）/ 傷健人士 8元 14.8元 11.4元 21.8元
3歲以下小童（須有成人陪同） 免 費 免 費 免 費 免 費

責任編輯：李瑩

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欄名 : 消費錦囊

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