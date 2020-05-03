▲ 工作太忙沒時間 調查：僅65%港人有閱讀習慣創新低

香港出版學會早前公布「全民閱讀調查報告2020」結果，發現只有65.3%受訪者在過去一年有閱讀印刷書習慣，是學會歷年調查以來的新低。

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工作太忙是沒閱書習慣主因

學會委託新論壇，於2至3月以電話訪問2,097名市民，結果發現過去一年有閱讀印刷書習慣的被訪者，只有65.3%，按年減3.3%，是歷年調查的新低，而回應「沒有」則佔34.7%。

調查亦問到被訪者不看印刷書的原因，排除了「一向沒有這個習慣」的36.5%被訪者後，有40.9%人表示「工作時間太忙」，其次是「網上閱讀已經足夠，唔使睇書」，有26.6%。

至於有閱讀的被訪者中，平均每人每周閱讀時間的中位數是3小時，跟以往數年結果相若；不過每月閱書的中位數只有1本，亦較過去4年的2本少。

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留家抗疫 27%人看書時間增加

學會稱疫情期間，市民留家時間較多，27%受訪者表示看書時間增加。其中18歲以下受訪者中，高達4成人在疫情期間看多了書，比例高於其他年齡層。

香港出版總會義務秘書尹惠玲引述英國一項研究發現，花6分鐘閱讀便能有效減壓，使心率減慢和緩解肌肉緊張。學會在4月23日「世界閱讀日」，聯同香港出版總會推動「自家慢讀」行動，鼓勵市民留家，享受慢讀減壓。行動包括作家及名人閱讀分享，並邀請公眾齊參與閱讀挑戰，希望透過大家在Facebook的分享，互相鼓勵，帶動全城閱讀氣氛。

責任編輯：吳文曦

（節錄）

【原文：僅65%人有閱讀習慣 創調查新低】

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