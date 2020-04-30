一田eShop優惠日低至23折　Longchamp手袋低至半價

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 一田：購物優惠日eShop 低至23折

由即日起至5月10日，一田eShop搶閘推出「一田購物優惠日」，優惠貨品更大增至1,300款，當中包括家電、寢具用品、美妝用品以及糧油食品等。

詳情可瀏覽：【一田購物優惠日】一田eShop率先賣 逾1,300款筍貨任你揀（附購買連結）

2. Longchamp：手袋低至半價

由即日起，Longchamp與SOGO合作推出35周年賞優惠，於指定網上購物平台購買Longchamp手袋、背囊、斜揹袋，可享低至半價優惠。

購買網址

3. i Cremeria：雪糕半價優惠

由今日（30日）至5月3日，於i CREMERiA購買主餐牌的雪糕，可享半價優惠。

分店地址：

銅鑼灣Fashion Walk記利佐治街11-19號1樓F-9號舖

銅鑼灣軒尼詩道555號崇光百貨B2樓13號舖

尖沙咀廣東道3-27號海港城海運大廈地下OT-G03A號舖

旺角亞皆老街8號朗豪坊4樓13號舖

東涌達東路20號東薈城名店倉2樓263號舖

撰文：hket小編

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