【假期好去處】長假期遊元朗 玩盡全港唯一羊駝農場

元朗有機薈低碳農莊自去年引入澳洲羊駝後，成為全港首個羊駝樂園。農莊以台灣的休閒農場為概念，憑多元化的玩樂設施、教學工作坊、摘水果、親親動物作招徠，吸引一家大小到訪遊玩。若想遠離市區、親親大自然，與羊駝來個近距離接觸，也是個不錯的選擇。

即摘菠蘿製作小食

甫進入正門就見到「親親動物園」，園內有3隻山羊，1隻雄性、1隻雌性加1隻新生山羊寶寶，旁邊還有約6隻兔子，想餵山羊或兔子，每份飼料只需25元便可過足癮。

▲ 園內有3隻山羊，可任摸。

走入一點便是菠蘿工作坊及露天茶座範圍，參觀人士可學習關於菠蘿的知識，更可即摘即食，或在工作坊內以Farm to Table形式，即場製作菠蘿小食，例如特大珍珠菠蘿油餐，在酥脆的菠蘿包中加入新鮮菠蘿、菠蘿雪糕球及牛油。另外也可DIY製作鳳梨酥、菠蘿果醬（238元起），親手製作手信帶回家。若嫌麻煩不想製作，也可單獨購買珍珠菠蘿油。其他食物還有菠蘿雪糕、冰菠蘿、菠蘿乾、菠蘿茉莉花茶（各22元起）等供應，全皆清甜消暑。

▲ 菠蘿更可即摘即食

羊駝溫馴可攬頭攬頸

農莊最矚目的主角當然就是羊駝，園內暫有4隻從澳洲遠道而來、分別為兩男兩女的羊駝，年齡全是3歲半左右。4隻羊駝性格各異，米白色的阿仔，較活潑好動兼為食，會頑皮地追住人們玩，也懂得避開相機鏡頭，老闆為了讓牠有些「style」，為牠剃了搞笑的髮型。兩隻雌性就較斯文淡定，可攬頭攬頸任摸唔嬲。或許真的有感應，羊駝特別喜愛靠近小朋友。

▲ 羊駝性格親人溫馴，可攬頭攬頸任摸唔嬲。

農莊內備有許多大型裝置打卡點，例如有巨大菠蘿、小型風車屋、花海、菠蘿蒙古包、花隧道、迷你巴黎鐵塔等。原來農莊也是拍攝婚照的熱點，不少新人在漂亮的打卡點與羊駝合照。如果要玩盡影盡園內所有設施及打卡點，恐怕都要花一天時間。

▲ 農莊有兒童遊樂設施。

有機薈低碳農莊

地址： 元朗錦田四排石村

營業時間：星期一至日10am-6pm

交通：鄰近西鐵錦上路站A出口，步行約5分鐘

詳情：旅遊網站Klook有售元朗一日遊套票，包括導遊帶領遊覽有機薈低碳農莊、流浮山和屏山文物古迹，以及來回接送服務，詳情可瀏覽bit.ly/34O59lX。注意：因應限聚令，現時只限私人包團，只接受最多2人，每團2,424港元。

（節錄）

【全文︰元朗親子一日遊 玩盡全港唯一羊駝農場】

作者：陸明敏

責任編輯：馮柏偉、鄺素媚

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