【懶人食譜】5分鐘煮抗疫家常菜 大廚教煮洋葱蟹柳炒蛋

新冠肺炎令不少香港人宅在家，大家入廚機會大增，在這個非常時期最好煮一些健康菜式，洋葱有增強免疫力之效，用來入饌最適合不過。請來位於天后的滾得棧主廚梁嘉民師傅教大家用洋葱炒蛋，做法簡單、價錢便宜，5分鐘便完成這道「抗疫」家常菜。

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洋葱蟹柳炒雞蛋的食材簡單、價錢便宜。參考百佳網上超市的售價，青木牌仿蟹柳（227克）只需17.5元，佳之選泰國新鮮啡蛋（大）12隻裝售價為27.9元。在街市購買洋葱及蒜頭約8至10元。整道菜的成本非常便宜，蟹柳及雞蛋的份量更足夠烹調數次這道菜。

材料（4人分量）：

雞蛋 4隻

蟹柳 4條

洋葱（切粗粒） 半個

蒜頭（切片） 4粒

葱花 少許 ▲ 洋葱蟹柳炒雞蛋材料。（陳智良攝） 調味料： 鹽、胡椒粉 各半茶匙

麻油、生粉 各1茶匙

做法：

（1）把鹽、麻油及胡椒粉倒入雞蛋漿內，最後加入生粉水打勻，備用。 （2）蟹柳用熱水先浸熱，大約浸30秒左右，隔水，切粒。 （3）爆香洋葱，加入少許鹽炒香，備用。 （4）把蟹柳、洋葱及葱花加入蛋漿內，拌勻。 （5）炒香蒜片，至金香色，盛起。 （6）燒熱鑊，倒入蛋漿，開小火順一個方向炒。 （7）炒好後放上碟，放上蒜片，便完成。

小貼士：

若想顏色靚一點，可以選本地蛋；若要較大隻就可挑美國蛋；如想蛋味較香可選日本蛋

打蛋漿時可加入少許生粉，可令蛋身更滑嫩

炒蛋時要用小火，慢慢向同一個方向炒，這樣蛋賣相更佳及滑

如果想香口一點，洋葱在混入蛋漿前，可先用鹽炒香，會更加惹味

若想更具「效用」，可加入有助提升免疫力的蒜頭，炒香後加入炒蛋上

作者、責任編輯：招美寶

（節錄）

【原文：5分鐘煮家常菜 洋葱蟹柳炒雞蛋】

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