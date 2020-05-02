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【懶人食譜】5分鐘煮抗疫家常菜 大廚教煮洋葱蟹柳炒蛋

日常開支 15:00 2020/05/02

分享：

新冠肺炎令不少香港人宅在家，大家入廚機會大增，在這個非常時期最好煮一些健康菜式，洋葱有增強免疫力之效，用來入饌最適合不過。請來位於天后的滾得棧主廚梁嘉民師傅教大家用洋葱炒蛋，做法簡單、價錢便宜，5分鐘便完成這道「抗疫」家常菜。

【延伸閱讀】【懶人食譜】簡易低成本住家菜！大廚教煮洋葱炒雞肉

洋葱蟹柳炒雞蛋的食材簡單、價錢便宜。參考百佳網上超市的售價，青木牌仿蟹柳（227克）只需17.5元，佳之選泰國新鮮啡蛋（大）12隻裝售價為27.9元。在街市購買洋葱及蒜頭約8至10元。整道菜的成本非常便宜，蟹柳及雞蛋的份量更足夠烹調數次這道菜。

材料（4人分量）：

  • 雞蛋 4隻
  • 蟹柳 4條
  • 洋葱（切粗粒） 半個
  • 蒜頭（切片） 4粒
  • 葱花 少許

洋葱蟹柳炒雞蛋材料。（陳智良攝）

調味料：

  • 鹽、胡椒粉 各半茶匙
  • 麻油、生粉 各1茶匙

做法：

（1）把鹽、麻油及胡椒粉倒入雞蛋漿內，最後加入生粉水打勻，備用。

（2）蟹柳用熱水先浸熱，大約浸30秒左右，隔水，切粒。

（3）爆香洋葱，加入少許鹽炒香，備用。

（4）把蟹柳、洋葱及葱花加入蛋漿內，拌勻。

（5）炒香蒜片，至金香色，盛起。

（6）燒熱鑊，倒入蛋漿，開小火順一個方向炒。

（7）炒好後放上碟，放上蒜片，便完成。

小貼士：

  • 若想顏色靚一點，可以選本地蛋；若要較大隻就可挑美國蛋；如想蛋味較香可選日本蛋
  • 打蛋漿時可加入少許生粉，可令蛋身更滑嫩
  • 炒蛋時要用小火，慢慢向同一個方向炒，這樣蛋賣相更佳及滑
  • 如果想香口一點，洋葱在混入蛋漿前，可先用鹽炒香，會更加惹味
  • 若想更具「效用」，可加入有助提升免疫力的蒜頭，炒香後加入炒蛋上

作者、責任編輯：招美寶

（節錄）

【原文：5分鐘煮家常菜 洋葱蟹柳炒雞蛋

============

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欄名 : 生活理財

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