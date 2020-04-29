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【定期存款】天星銀行港元定存 5厘超高息最後召集

收息攻略 18:00 2020/04/29

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天星於本月初新推3個月享5厘的破頂息，下周三到期，暫無意延期。

本港第2間虛擬銀行、天星銀行於3月底試業，今天（4月29日）剛好滿月；而該行曾於試業翌日（4月1日）即作突擊，向2000名特選客提供3個月港元定存息率高達5厘，頓變相同存期的「高息王」，但此優惠至下周三（5月6日）截止。天星銀行透過公關今午回覆，暫無意把此高息優惠延期。天星的公關表示，天星銀行啟動試業至今約一個月，參與試業的顧客對推出的活動，以及定期產品的反應正面，而本階段的推廣將於5月6日正式結束，試業推廣的優惠亦將同時完結。

天星的5厘破頂息，門檻低至1元，但追息族若要賺取較可觀的利息，至少須存入1,000元或以上；而上限為10萬元。

要是天星5厘的超高息在一周後快下架，旗下相同存期最高息將變為2.3厘，因這間虛銀曾於4月17日把3個月年息驟加0.45厘，新息率至2.3厘；同樣合資格客戶的起存額為1,000元，上限500萬元。

另方面，渣打香港今天短加長減定存息，包括把3個月短存調升0.2厘，新息率至1.4厘；反觀卻齊減半年及一年期0.1厘，當中6個月新報1.1厘，一年長息更只得0.8厘。可是，渣打維持針對大戶3個月享2.25厘；但要求全新指定理財戶及100萬元新錢。至於剛上調的3個月短存享1.4厘，附帶條件較寬鬆，如門檻只須10萬元新資金。專家料發鈔行加短存，似為拉近與全新客戶的息率差距，未必會掀中小行鬥跟加。

至於早前首間虛擬銀行眾安（ZA Bank）曾於4月16日出擊，向獲推薦的新客加息，現有客戶每推薦一名客戶成功開立ZA Bank賬戶，推薦者可獲200元現金獎賞，現金獎賞並無上限；而新客戶則可獲兩厘加息券，即最高息3.5厘；上限為5萬元，存款期也是3個月，加息券於成功推薦後15天內有效。而此優惠於明天（4月30日）截止；但該公司暫未回應會否順延特惠息。

昨天（28日）本港獨角獸WeLab旗下虛擬銀行匯立銀行（WeLab Bank）宣布試業，該行會從輪候名單、WeLab員工以及員工親友中邀請約2,000位用戶參與試業。試業期間用戶可享3個月、最高4.5厘的港元定存優惠利率；以存款上限10萬元計，即最多賺息1,125元。但要求較特別，自動集合不同用戶才享最高息，玩法是匯立銀行以1.75厘為港元定存利率基準，每15人加0.25厘，每批次定存上限為60人及2.5厘。

WeLab形容計劃是以「存款小巴」為概念，簡言之，是以每星期為基準，只要60人成功敍造定存，每名用戶存入首10萬元將可獲最高4.5厘，上限為10萬元，最多3個月。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 存款收息

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