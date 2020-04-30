【開倉優惠】海港城agnès b.開倉4折 名牌行李箱開倉低至6折

▲ 【開倉優惠】海港城agnès b.開倉低至4折 名牌行李箱開倉低至6折

不少商場和品牌趁五一假期長周末進行減價促銷，海港城展銷集即日起至5月4日，舉行一連六日快閃清貨特賣，多款agnès b.及Max Mara Group的精選服飾、手袋、銀包及飾物等低至2折起；Travelguide名牌行李箱開倉亦正進行6折清貨優惠。想趁機掃平貨，留意有咩優惠啦！

【延伸閱讀】【一田購物優惠日】一田eShop率先賣 逾1,300款筍貨任你揀（附購買連結）

agnès b.精選手袋低至4折起

海港城展銷集的Exclusive Fashion Sale由即日起至5月4日舉行，多款agnès b.精選服飾、手袋、銀包及飾物等低至4折起，Max Mara Group開倉商品低至2折，有關品牌包括 Pennyblack、i Blues、Marina Rinaldi、Weekend MaxMara、Max&Co、Sportmax、Marella。

agnès b.公事包：1596元

agnès b.手鐲：316元

agnès b.長款銀包：796元

海港城展銷集：Exclusive Fashion Sale： agnès b. x Max Mara Group

日期：4月29日至5月4日

時間：上午11時至晚上9時

地址：尖沙咀廣東道7號九倉電訊中心5字樓

詳情可瀏覽：海港城展銷集 Harbour City Bazaar

【延伸閱讀】【外賣自取】最平買一送一！4大商場餐飲優惠一覽

行李箱開倉低至6折

Travelguide名牌行李箱及生活百貨在觀塘及旺角店開倉，多個名牌行李箱品牌如Samsonite（新秀麗）、American Tourister、Antler及Delsey等均以開倉優惠價發售，全場低至6折。

觀塘店地址：

觀塘開源道72號溢財中心3樓311室（港鐵觀塘站D3出口直行迴旋處入口）

電話：9173 5886

營業時間：中午12時至晚上8時30分

旺角分店地址：旺角永隆銀行中心5樓509室

營業時間：中午12時至晚上8時30分

詳情可瀏覽：Travelguide facebook

責任編輯：李瑩

=======

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品