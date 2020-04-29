  • 25°C
香港時間 : 2020429日 (三) 18:34
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【定期存款】渣打3個月港元定存息加至1.4厘 迎戰虛擬銀行突擊

收息攻略 16:56 2020/04/29

分享：

渣打今天短加長減港元存息，當中3個月短存調升0.2厘至1.4，似拉近與全新客戶的相同存期有2.25厘。

渣打香港今天（4月29日）短加長減港元定期存款息率，包括把3個月短存調升0.2厘，新息率至1.4厘；反觀卻齊減半年及一年期0.1厘，當中6個月新報1.1厘，一年長息更只得0.8厘。與此同時，渣打維持針對大戶3個月享2.25厘，但要求全新指定理財戶及100萬元新錢。至於剛上調的3個月短存享1.4厘，附帶條件較寬鬆，如門檻只須10萬元新資金。專家料發鈔行加短存，似為拉近現有存戶與全新客戶的息率差距，兩者現有相差由本來的高達1.05厘，現稍收窄至0.85厘，但相信暫不會掀中小行鬥跟加。

至於早前首間虛擬銀行眾安（ZA Bank）推出針對推薦新客活動，現有客戶每推薦一名客戶成功開立ZA Bank帳戶，推薦者可獲200元現金獎賞，且現金獎賞並無上限；而新客戶則可獲兩厘加息券，即最高息3.5厘，上限為5萬元，存款期也是3個月，加息券於成功推薦後15天內有效。此優惠於明天（4月30日）截止，但該公司暫未回應會否順延特惠息。

昨天（28日）本港獨角獸WeLab旗下虛擬銀行匯立銀行（WeLab Bank）宣布試業，該行會從輪候名單、WeLab員工以及員工親友中邀請約2,000位用戶參與試業。試業期間用戶可享3個月、最高4.5厘的港元定存優惠利率；即最多賺息1,125元。但要求較特別，自動集合不同用戶才享最高息，玩法是匯立銀行以1.75厘為港元定存利率基準，每15人加0.25厘，而每批次的定存上限為60人及2.5厘。

WeLab形容計劃是以「存款小巴」為概念，簡言之，是以每星期為基準，只要60人成功敍造定存，每名用戶存入首10萬元將可獲最4.5高厘，上限為10萬元，最多3個月。

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品

記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 存款收息

最新專欄文章 更多

【定期存款】天星銀行港元定存 5厘超高息最後召集
今日
【定期存款】天星銀行港元定存 5厘超高息最後召集
【定期存款】大行勁加港元定存息 月結前冀追落後
2020/04/27
【定期存款】大行勁加港元定存息 月結前冀追落後
【定期存款】大行罕有頻頻出擊 美元短存息加完又減
2020/04/27
【定期存款】大行罕有頻頻出擊 美元短存息加完又減
【定期存款】中銀加半年港元定存息0.3厘 跟滙豐看齊至1.3厘
2020/04/27
【定期存款】中銀加半年港元定存息0.3厘 跟滙豐看齊至1.3厘
【定期存款】美元定期存款　利息最高9厘
2020/04/27
【定期存款】美元定期存款　利息最高9厘
渣打集團（02888） 虛擬銀行 WeLab 港元定期存款 定期存款

上一篇文章

【定期存款】天星銀行港元定存 5厘超高息最後召集

下一篇文章

【收息股】10隻精選收息股 最高8.2厘息（附表）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【定期存款】中銀加半年港元定存息0.3厘 跟滙豐看齊至1.3厘
【定期存款】中銀加半年港元定存息0.3厘 跟滙豐看齊至1.3厘
【收息股】10隻精選收息股 最高8.2厘息（附表）
【收息股】10隻精選收息股 最高8.2厘息（附表）
【定期存款】美元定期存款　利息最高9厘
【定期存款】美元定期存款　利息最高9厘
【定期存款】「5窮月」想揾穩陣賺錢？ 港元7天短存最高息6厘
【定期存款】「5窮月」想揾穩陣賺錢？ 港元7天短存最高息6厘
【定期存款收息】想做高息定存？要注意呢6點！
【定期存款收息】想做高息定存？要注意呢6點！
【定期存款】大行勁加港元定存息 月結前冀追落後
【定期存款】大行勁加港元定存息 月結前冀追落後