【定期存款】渣打3個月港元定存息加至1.4厘 迎戰虛擬銀行突擊

▲ 渣打今天短加長減港元存息，當中3個月短存調升0.2厘至1.4，似拉近與全新客戶的相同存期有2.25厘。

渣打香港今天（4月29日）短加長減港元定期存款息率，包括把3個月短存調升0.2厘，新息率至1.4厘；反觀卻齊減半年及一年期0.1厘，當中6個月新報1.1厘，一年長息更只得0.8厘。與此同時，渣打維持針對大戶3個月享2.25厘，但要求全新指定理財戶及100萬元新錢。至於剛上調的3個月短存享1.4厘，附帶條件較寬鬆，如門檻只須10萬元新資金。專家料發鈔行加短存，似為拉近現有存戶與全新客戶的息率差距，兩者現有相差由本來的高達1.05厘，現稍收窄至0.85厘，但相信暫不會掀中小行鬥跟加。

至於早前首間虛擬銀行眾安（ZA Bank）推出針對推薦新客活動，現有客戶每推薦一名客戶成功開立ZA Bank帳戶，推薦者可獲200元現金獎賞，且現金獎賞並無上限；而新客戶則可獲兩厘加息券，即最高息3.5厘，上限為5萬元，存款期也是3個月，加息券於成功推薦後15天內有效。此優惠於明天（4月30日）截止，但該公司暫未回應會否順延特惠息。

昨天（28日）本港獨角獸WeLab旗下虛擬銀行匯立銀行（WeLab Bank）宣布試業，該行會從輪候名單、WeLab員工以及員工親友中邀請約2,000位用戶參與試業。試業期間用戶可享3個月、最高4.5厘的港元定存優惠利率；即最多賺息1,125元。但要求較特別，自動集合不同用戶才享最高息，玩法是匯立銀行以1.75厘為港元定存利率基準，每15人加0.25厘，而每批次的定存上限為60人及2.5厘。

WeLab形容計劃是以「存款小巴」為概念，簡言之，是以每星期為基準，只要60人成功敍造定存，每名用戶存入首10萬元將可獲最4.5高厘，上限為10萬元，最多3個月。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪