【5G定4G】「自由鳥」推新plan搶客

▲ 【5G定4G】毋須簽約 「自由鳥」推月費計劃新plan搶客

手機上台plan你會點揀？月費計劃、年費計劃、毋須簽約，還是考慮其他因素？講到底最緊要數據多夠抵用。隨著5G面世，也意味4G計劃有減價空間。用戶可望趁機揀選月費最平、數據最多及速度最快的4G計劃，待日後換機才升級5G也不遲。

「自由鳥」準備出招吸客

最近薑餅人收到一個奇怪的短訊，是數碼通（00315）旗下的「自由鳥」向客戶發出有關將於5月5日推出全新的服務計劃的通知。

「自由鳥」在社交平台表示，在推出新月費計劃後，現正出售的計劃將全部停售。由於自由鳥客戶毋須簽約，用家若認為新計劃「抵用」便可轉PLAN，否則可保留舊計劃。

薑餅人十分喜歡自由鳥的純在線營運模式，還可以自選新號碼，又無須簽約，還可以平價享受數碼通網絡的限速數據服務。

現有計劃 48元包500MB數據起跳

不過，「自由鳥」的收費是否最「抵用」就見仁見智。現時「自由鳥」的收費由48元包500MB數據起跳，其後還有90元包5GB、120元包7GB及140元包12GB (首3個月再送6GB)。

雖說毋須簽約，但按每GB來計算的話，每GB收費也要最少12元，還是只得21Mbps的限速數據。對比目前已上市的5G月費計劃，每GB收費在5元以下，個別高月費計劃更包括限速無限上網，自由鳥的收費確實並不十分吸引。

一年期的儲值卡較抵用

事實上，不少手機用戶為免被合約綁死兼愛用全速數據服務，都已轉投一年期的儲值卡的懷抱。薑餅人為了保留個別靚號碼，都把號碼轉到一家名為IMC的預繳卡，當中最抵用是298元便可獲一年限期的30GB 的42Mbps的數據服務，平均每GB收費約10元。與自由鳥相比，要用上半年90元月費才獲30GB數據，共銀540元。

和記電訊（00215）旗下「3香港」的儲值卡近日新推出了190元包120GB的數據用量組合(70GB一般數據及50GB社交數據)，90日有效期，平均每GB收費低見1.6元，比5G還要便宜。用家也可以選擇一年期的120GB數據計劃，收費為365元，平均每GB為3元。假設讀者平均一日4G上網流量不過於300MB，這個年費也很抵玩。

多個選擇 留意5月5日

當然，對「自由鳥」來說，收取月費比賣年費計劃更為重要，但在目前市場競爭激烈情況下，母公司數碼通和中國移動也長期以100元以下包限速2Mbps無限上網服務來吸引一眾價格敏感用戶。

自由鳥要重新吸引市場注意，似乎要加多一些諗頭，例如在網速上會否提升至42Mbps甚或是全速4.5G數據? 又或將現有計劃的數據用量加大10倍來搶客，即120元包70GB數據。大家要留意5月5日的公布了。