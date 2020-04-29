▲ 【外賣自取】最平買一送一！4大商場餐飲優惠一覽

受疫情影響，本港零售市道轉弱，不少商場都推出優惠吸引顧客。為了減低受感染風險，不少市民都避免出外用膳，改為買外賣。部分食肆亦變陣推出外賣自取優惠，本網搜羅4個九龍區商場的餐飲優惠，大家不妨留意一下！

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MOKO新世紀廣場：外賣自取減10元

由即日起，於MOKO新世紀廣場指定食肆買外賣自取，即減10元。另外，在逾30間指定餐飲、零售商戶，不論是堂食或外賣自取，以電子貨幣即日單一消費滿以下指定金額，即額外送餐飲禮券​。

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獎賞1：消費滿50元送10元餐飲禮券​

獎賞2：消費滿120元送30元餐飲禮券​

獎賞3：消費滿200元送60元餐飲禮券​

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換領地點：L1顧客服務中心​

換領時間：上午10時至晚上10時 (先到先得，換完即止)​

最新外賣menu：https://bit.ly/344JfKP ​

優惠詳情

朗豪坊：指定美食買一送一

朗豪坊的食肆亦有推出優惠，光顧近30間中西日韓餐廳外賣自取及堂食服務均可享優惠。在Micasadeco & Café購買班戟，更可享買一送一優惠（梳乎厘班戟除外）。除了可以選擇外賣自取外，不少食肆亦有與外送速遞平台合作。

日期：4月18日至5月31日

時間：上午11時至晚上11時

優惠詳情

apm：指定食肆消費滿100元可領30元商場美食券

由即日至2020年5月31日，The Point by SHKP於apm指定食肆堂食或外賣自取，以即日電子貨幣消費滿100元，憑相關證明文件即可換領30元商場美食券。每日限換領50個，先到先得，額滿即止。需要注意，優惠只適用於觀塘、牛頭角及九龍灣區之寫字樓員工，換領優惠時必須出示觀塘、牛頭角或九龍灣區寫字樓之員工證/卡片/EDM/DM。

日期：即日至2020年5月31日

換領地點：大堂層顧客服務中心

換領時間：中午12時至晚上11時

此外，apm部分餐廳亦有提供外賣優惠，馬屋、本陣外賣自取均可享75折；京饌、ITALIAN TOMATO CAFÉ外賣自取均可享8折。

優惠詳情

又一城：戶戶送低至75折優惠

由即日起至7月31日，顧客於戶戶送（Deliveroo）訂購又一城指定食肆外送速遞或自取美食消費滿200元或以上，並於結賬前輸入優惠碼「FESTWALK50」（數量有限，送完即止），即可享50元優惠。

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責任編輯：曹佩鈞

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