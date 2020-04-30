【延期年金2020】扣稅年金IRR夠高就無得輸？提防2大投保盲點

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【5G定4G】「自由鳥」推新plan搶客
不少消費者都趕於稅季前，投保合資格延期年金保單（QDAP），享稅務優惠。稅季過後，大家未必再衝住買年金，但鑑於新冠肺炎疫情，港人嚴守社交距離，QDAP是少數豁免財務需要分析、容許保險中介毋須見面亦可投保的產品，所以，扣稅年金依然是保險公司今季銷售的重點。所謂合資格延期年金保單，產品符合保監局的要求，方可獲得認證。不過，QDAP雖有局方認證都不一定回報高，亦不代表適合你，當大家比較產品，依然要金睛火眼，免墜延期年金的陷阱。
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QDAP需符合保監局的指引，其保費才可以用作扣稅。有關指引確保產品是延期年金，讓投保人可儲錢，於50歲後得到起碼10年的年金收入。在披露方面，有別於一般終身儲蓄保險不提內部回報率，重點往往落在非保證的預期總回報，而QDAP就需要披露內部回報率（IRR）：
上述指引旨在披露QDAP的回報，方便客戶評估。但站在消費者的角度，當仔細閱讀各大公司的產品小冊子，卻發現要比較QDAP依然困難重重，盲點處處⋯⋯
盲點1：保險公司各自表述 合資格延期年金保單缺乏統一格式
保監局雖規定保險公司要以45歲非吸煙男士為例，公布QDAP期滿時的IRR，但沒有統一的格式及字眼，保險公司唯有各自表述不同選項的IRR。
有產品以不同的「保費繳付期」及「年金開始年齡」來交代IRR；但是，也有產品以「保費供款期」及「積存期」來羅列IRR。對於後者，消費者就要自行計算何時開始派年金。（那麼，「積存期」究竟從哪時計起，保單首次供款抑或供款完畢呢？一般消費者又知道嗎？）
部分產品的IRR圖表內，沒有寫明「年金期」。這樣，消費者就要明察秋毫，在產品小冊子的別處找出年金期，避免誤墜apple-to-orange的比較。
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盲點2﹕誤墜IRR的迷思 IRR夠高就無得輸？
IRR是反映延期年金回報的重要指標。不少消費者以為，只要選取產品小冊子上IRR夠高的選項即可。如果純粹「有大食大」又有無問題呢？承上圖，如果我們從保證內部回報率的範圍中，分別抽取各產品中最高（Max）及最低（Min）的IRR來看一看：
下列產品於產品小冊子內，披露的最高及最低之保證內部回報率IRR。假設投保人為45 歲非吸煙男性。保單貨幣為美金。
|合資格延期年金保單
|保誠「雋逸人生」延期年金計劃
|宏利 – 歲稅樂享延期年金
|友邦 – 歲稅樂享延期年金
|最高（Max）之保證IRR
|1.86%
|1.74%
|1.72%
|最低（Min）之保證IRR
|0.48%
|1.17%
|0.25%
|最高之保證IRR及其現金流
|最高（Max）之保證IRR
|1.86%
|1.74%
|1.72%
|繳費模式
|年繳
|年繳
|未在表內註明
|供款期 （年）
|5
|10
|5
|年金開始年齡 （歲）
|70
|70
|70
|入息期（年）
|20
|15
|10
|入息模式
|固定
|固定
|遞增
|總保單年期 （年）
|45
|40
|35
|最低之保證IRR及其現金流
|最低（Min）之保證IRR
|0.48%
|1.17%
|0.25%
|繳費模式
|月繳
|非年繳
|未在表內註明
|供款期 （年）
|5
|5
|5
|年金開始年齡 （歲）
|50
|55
|55
|入息期（年）
|20
|30
|10
|入息模式
|固定
|固定
|固定
|總保單年期
|25
|40
|20
以上資料節錄自有關產品的產品小冊子。更新至2020年4月22日。
IRR代表不同現金流 應按個人需要選擇
上述QDAP的最高（Max）中的最高保證IRR，依次序為保誠的1.86%，宏利的1.74%，友邦的1.72%。由此看來，保誠的1.86%是三者中最高，而它的供款期是5 年，70歲開始派年金，派20年，其總保單年期為45年，滾存時間亦最長。
再看最低（Min）中的保證IRR，友邦的0.25%為三者中最低。但是，這個產品的供款期是5年，55歲開始派年金，派10年，總保單年期只有20年，短於保誠的25年及宏利的40年。
有人可能以為選取最高的IRR就無得輸，當中最大的謬誤是，這些數字背後，代表着產品各自不同的現金流（cashflow）、供款期、累積期及入息期，這些現金流是否切合你的需要呢？舉例，以上產品中，宏利的入息期必然派到85歲就完，友邦派發10年就停。
一般來說，從同一產品看，當供款期較短或者年繳、累積期愈長、或較遲開始入息期的年金，這些選項的IRR亦傾向較高。但IRR高亦不代表適合你。還原基本步，消費者更應選擇適合自己的現金流。
QDAP投保人自保3步譜
市場上不少延期年金產品都很複雜，提供多個不同的選項，如供款期、入息期（固定或遞升）、繳付模式（年繳、月繳、季繳等），投保人該如何自保，洞悉QDAP的盲點呢？
【文章來源：10Life；已獲授權轉載。原題：【QDAP】扣稅年金雖披露內部回報率 仍有不容忽視的盲點】
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撰文 : 10Life
欄名 : 保險解碼