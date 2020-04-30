▲ 【延期年金2020】扣稅年金IRR夠高就無得輸？提防2大投保盲點

不少消費者都趕於稅季前，投保合資格延期年金保單（QDAP），享稅務優惠。稅季過後，大家未必再衝住買年金，但鑑於新冠肺炎疫情，港人嚴守社交距離，QDAP是少數豁免財務需要分析、容許保險中介毋須見面亦可投保的產品，所以，扣稅年金依然是保險公司今季銷售的重點。所謂合資格延期年金保單，產品符合保監局的要求，方可獲得認證。不過，QDAP雖有局方認證都不一定回報高，亦不代表適合你，當大家比較產品，依然要金睛火眼，免墜延期年金的陷阱。

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QDAP需符合保監局的指引，其保費才可以用作扣稅。有關指引確保產品是延期年金，讓投保人可儲錢，於50歲後得到起碼10年的年金收入。在披露方面，有別於一般終身儲蓄保險不提內部回報率，重點往往落在非保證的預期總回報，而QDAP就需要披露內部回報率（IRR）：

保證內部回報率和總內部回報率應分別以最高及最低的IRR形式來顯示；

透過例子（一名45歲非吸煙男性保單持有人）來顯示IRR。

上述指引旨在披露QDAP的回報，方便客戶評估。但站在消費者的角度，當仔細閱讀各大公司的產品小冊子，卻發現要比較QDAP依然困難重重，盲點處處⋯⋯

盲點1：保險公司各自表述 合資格延期年金保單缺乏統一格式

保監局雖規定保險公司要以45歲非吸煙男士為例，公布QDAP期滿時的IRR，但沒有統一的格式及字眼，保險公司唯有各自表述不同選項的IRR。

有產品以不同的「保費繳付期」及「年金開始年齡」來交代IRR；但是，也有產品以「保費供款期」及「積存期」來羅列IRR。對於後者，消費者就要自行計算何時開始派年金。（那麼，「積存期」究竟從哪時計起，保單首次供款抑或供款完畢呢？一般消費者又知道嗎？）

部分產品的IRR圖表內，沒有寫明「年金期」。這樣，消費者就要明察秋毫，在產品小冊子的別處找出年金期，避免誤墜apple-to-orange的比較。

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盲點2﹕誤墜IRR的迷思 IRR夠高就無得輸？

IRR是反映延期年金回報的重要指標。不少消費者以為，只要選取產品小冊子上IRR夠高的選項即可。如果純粹「有大食大」又有無問題呢？承上圖，如果我們從保證內部回報率的範圍中，分別抽取各產品中最高（Max）及最低（Min）的IRR來看一看：

下列產品於產品小冊子內，披露的最高及最低之保證內部回報率IRR。假設投保人為45 歲非吸煙男性。保單貨幣為美金。

合資格延期年金保單 保誠「雋逸人生」延期年金計劃 宏利 – 歲稅樂享延期年金 友邦 – 歲稅樂享延期年金 最高（Max）之保證IRR 1.86% 1.74% 1.72% 最低（Min）之保證IRR 0.48% 1.17% 0.25% 最高之保證IRR及其現金流 最高（Max）之保證IRR 1.86% 1.74% 1.72% 繳費模式 年繳 年繳 未在表內註明 供款期 （年） 5 10 5 年金開始年齡 （歲） 70 70 70 入息期（年） 20 15 10 入息模式 固定 固定 遞增 總保單年期 （年） 45 40 35 最低之保證IRR及其現金流 最低（Min）之保證IRR 0.48% 1.17% 0.25% 繳費模式 月繳 非年繳 未在表內註明 供款期 （年） 5 5 5 年金開始年齡 （歲） 50 55 55 入息期（年） 20 30 10 入息模式 固定 固定 固定 總保單年期 25 40 20

以上資料節錄自有關產品的產品小冊子。更新至2020年4月22日。

IRR代表不同現金流 應按個人需要選擇

上述QDAP的最高（Max）中的最高保證IRR，依次序為保誠的1.86%，宏利的1.74%，友邦的1.72%。由此看來，保誠的1.86%是三者中最高，而它的供款期是5 年，70歲開始派年金，派20年，其總保單年期為45年，滾存時間亦最長。

再看最低（Min）中的保證IRR，友邦的0.25%為三者中最低。但是，這個產品的供款期是5年，55歲開始派年金，派10年，總保單年期只有20年，短於保誠的25年及宏利的40年。

有人可能以為選取最高的IRR就無得輸，當中最大的謬誤是，這些數字背後，代表着產品各自不同的現金流（cashflow）、供款期、累積期及入息期，這些現金流是否切合你的需要呢？舉例，以上產品中，宏利的入息期必然派到85歲就完，友邦派發10年就停。

一般來說，從同一產品看，當供款期較短或者年繳、累積期愈長、或較遲開始入息期的年金，這些選項的IRR亦傾向較高。但IRR高亦不代表適合你。還原基本步，消費者更應選擇適合自己的現金流。

QDAP投保人自保3步譜

市場上不少延期年金產品都很複雜，提供多個不同的選項，如供款期、入息期（固定或遞升）、繳付模式（年繳、月繳、季繳等），投保人該如何自保，洞悉QDAP的盲點呢？

瞭解個人需要： 因應投保目的，擬定適合的供款期及入息期，再向保險公司或顧問查詢有關QDAP的內部回報率。但要注意，礙於選項所限，有些產品沒有你想要的入息期，就應退而求其次，可以看有沒有最接近的入息期。

因應投保目的，擬定適合的供款期及入息期，再向保險公司或顧問查詢有關QDAP的內部回報率。但要注意，礙於選項所限，有些產品沒有你想要的入息期，就應退而求其次，可以看有沒有最接近的入息期。 確保自己供得起： 今年6月底前，投保QDAP毋須進行財務需要分析。投保人更要了解供款能力，確保自己「供得起」，避免早期退保引致損失。

今年6月底前，投保QDAP毋須進行財務需要分析。投保人更要了解供款能力，確保自己「供得起」，避免早期退保引致損失。 格價格價格價：觀乎市場上的產品，大致可分為中期儲蓄、及長綫退休為目的。兩者所需的入息期截然不同。大家可按目的，於比較平台進行比較，獲得初步概念。然後，再因應年齡、性別、吸煙狀況，向保險公司或顧問索取個人化的保證內部回報率及總內部回報率。

【文章來源：10Life；已獲授權轉載。原題：【QDAP】扣稅年金雖披露內部回報率 仍有不容忽視的盲點】

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