【一田購物優惠日】一田eShop率先賣　逾1,300款筍貨任你揀（附購買連結）

「一田購物優惠日」除了在門市舉行外，今次一田eShop更率先搶閘，優惠貨品更大增至1,300款，當中包括家電、寢具用品、美妝用品以及糧油食品等，今次更新增部分急凍食品。貨品更低至23折出售，想趁機掃平貨，就要留意有咩優惠啦！

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因新冠肺炎疫情及「限聚令」影響，一田eShop亦會舉辦「一田購物優惠日」，優惠期由即日起至5月10日；而門市的優惠期則為5月28日至6月3日。如果選擇送貨上門服務，每張訂單需另付39元；如選擇於一田門市自取（沙田、大埔、荃灣、北角店），則毋須收取運費。

最近不少人喜歡在家中下廚，部分人氣美食更低至4折。北海道熟帶子（約1公斤）原價238元，現在只需118元。澳洲急凍和牛粒（M4-5）（1磅裝）原價149元，優惠價只需99元。

一田eShop更推出限定精選，在指定日期開售限量產品：

29/4 - 10/5 限定BB用品 角落小夥伴12件嬰兒床品套裝 特價499元（原價1,599元） BIOLANE皇牌2合1沐浴洗髮啫喱套裝

特價261元（原價523元）

2/5 限定美妝護膚、廚具 SHISEIDO免疫力提升滋潤修護組合

特價1,650元（原價3,170元）

特價1,650元（原價3,170元） 雪花秀皇牌潤燥再生精華套裝 特價1,020元（原價1,920元）

5/5 限定超筍家品及型格家電 ELECTROLUX PURE F9 滑移百變無綫吸塵機

特價1,800元（原價4,998元）

特價1,800元（原價4,998元） PACIFIC 蒸氣消毒洗碗機

特價1,588元（原價3,580元）

另外，客戶只需登記成為一田eShop會員，並將YATA-Fans手機App連結一田eShop帳戶，網購每滿1元可賺1分，星期三更可享3倍積分。如使用一田信用卡或滙豐信用卡（銀聯卡除外）簽賬每滿1,000元，更可即時減50元。每卡每次簽賬最多可減100元，每日折扣名額有限，額滿即止。

一田購物優惠日YATA eShop率先賣

開售日期/時間：4月29日早上10時至5月10日

網址：https：//eshop.yata.hk

送貨日期：5月18日至5月30日（每張單一訂單需付39元費用）

店內自取日期：5月16日至5月25日（只限沙田/大埔/荃灣/北角店）

責任編輯：曹佩鈞

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