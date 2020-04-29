【油價暴跌】油公司被轟合謀定價 競委會：本港車用燃油「市場失效」 促政府介入

國際油價近日暴跌，惟本港車用燃油價格仍高企，立法會經濟發展事務委員會日前開會討論問題，跨黨派皆批評油價「加快減慢」，質疑油公司合謀定價。競委會承認委員會權力有限，曾向油公司取油價資料遭拒，增加調查困難，促港府介入並公開數據。環境局回應指，當局有敦促油公司下調油價以回應社會訴求。

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議員斥環境局監督油價乏力

會議上，民主黨議員尹兆堅表示，競委會曾就油價問題於2017年進行市場研究，建議改善本港車用燃油市場，包括為本港引入價格較低的95辛烷值汽油，惟政府未有積極回應競委會；該黨鄺俊宇更形容，本港油價冠絕全球，更影響公共交通車費，令民生受影響。

公民黨譚文豪引用數據指出，有兩家本地油公司在過去14天內，有9天其油產品零售價完全一樣，另有兩家油公司於過去14天內有10天，其油產品零售價只相差1毫子，質疑本港油公司合謀定價。

工聯會陸頌雄關注，油價多年來都「加快減慢」，競委會蒐證時有如「無牙老虎」，當局能否賦予更多權力讓其打擊合謀定價。

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胡紅玉：曾接油公司律師信

任期至4月底的競委會主席胡紅玉稱，委員會權力非常有限，在市場研究階段不能夠強制要求油公司提供資料。她又透露曾向油公司索取資料，遭對方以資料敏感為由拒絕，更一度接獲油公司發出的律師信，要求競委會發表報告前，須給予油公司檢視並核准。

她形容，本港油公司市場已達失效狀態，亦非自由市場，政府理應介入，而環境局負責監督油價，期望日後處理相關政策時可更公開，即使想限制車輛數目，都要顧及大眾買油時是否公平。

環境局局長黃錦星回應時稱，本港油價與新加坡等鄰近地區減幅相若，政府有持續敦促油公司下調油價，未來亦有進一步減價空間，籲油公司回應社會訴求。該局副局長謝展寰補充，今年1月起，油價已下調11次，累計減幅達每公升1.5元，其中3月至今更已下調8次，形容情況是「減得相當快」。