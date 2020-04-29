▲ 【定期存款】WeLab Bank試業 3間虛擬銀行邊間定存最高息？

本港多家虛擬銀行已陸續試業，首間試業的眾安銀行（ZA Bank）更已正式投入運作。多間虛擬銀行均以高息定期存款為賣點，在市況波動及低息環境下，對收息一族有更大的吸引力。現已試業或開業的虛銀，哪間銀行的定期存款最高息？資金上限又是多少？

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眾安銀行（已開業）：3個月港元定存最高3.5厘

眾安在綫 （06060） 旗下虛擬銀行眾安銀行為本港首間開業的虛擬銀行，正式開業已有一個多月。該行1個月港元定存年利率為0.8厘；3個月為1.5厘，6個月為2厘，12個月為1.7厘，起存額為1元；人民幣定存年利率最高為12個月的1.7厘；美元定存年利率最高為3個月的1.2厘。

此外，眾安銀行亦有推薦新客優惠，由即日至4月30日為止，現有客戶每推薦一名客戶成功開立ZA Bank帳戶，推薦者可獲200元現金獎賞，現金獎賞並無上限。新客則可獲2厘加息券，以3個月港元定存為例，即由1.5厘加至3.5厘，最高定期存款金額為5萬港元，而加息券有效期為於成功推薦後15天內。

天星銀行（試業中）：3個月港元定存2.3厘

小米 （01810） 及尚乘集團合組的虛銀天星銀行上月底宣布開始試業，首批約2000個試業名額開放予天星銀行、小米香港及尚乘集團的員工和親友參與。最新定期存款優惠，港元的3個月及6個月定存年利率為2.3厘，美元3個月及6個月定存年利率為2厘。定存優惠上限則為500萬港元及100萬美元，客戶可使用優惠多於1次。

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WeLab Bank（試業中）：3個月港元定存最高4.5厘

本港獨角獸WeLab旗下虛擬銀行WeLab Bank日前亦宣布試業，會從輪候名單、WeLab員工以及員工親友中邀請約2000位用戶參與試業。試業期間用戶可享3個月最高4.5厘的港元定存優惠年利率，存額上限為10萬元。

高息定存優惠只屬期間限定？

傳統銀行一般會為特選客戶及存入新資金敘造定存，提供較高息的優惠，而虛擬銀行亦有類似的措施。以已開業的眾安為例，試業時曾首創特選客戶參加開戶排名賽，首50名合資格客戶3個月港元定存最高年利率達6.8厘，存額上限為10萬元；而現時推出的推薦新客優惠，則未設有特選客戶的限制。

責任編輯：李瑩

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