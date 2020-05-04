【新冠肺炎】從零到開放預購 港產口罩如何以科技與時間競賽？

從新冠肺炎初爆發至今天的全球大流行，相信你我都曾為購買口罩、洗手液等防疫物資而煩惱。香港曾經歷口罩供應嚴重短缺的時刻，不少人在海外網站訂購口罩，但卻因物流限制而無法順利送達。「一罩難求」下，不少市民跨區搜羅口罩，甚至徹夜排隊輪侯，更有長者因為沒有口罩而無法外出購買日常用品和糧食，嚴重影響日常生活。

在逆境中靈活應變、迎難而上，正正是香港人引以為傲的「獅子山精神」。面對口罩供應短缺的問題，不少企業、團體甚至個人站出來，希望能為社會大眾的安全和健康出一分力，當中包括一合口罩創辦人及行政總裁何錫漢先生。他在新冠肺炎初爆發時留意到口罩供應短缺問題，開始思考設立本地口罩生產線的可行性。何錫漢在社交媒體分享其想法後，短時間內便得到2,000多位人士的支持，經過數天的討論和評估，他與幾位朋友毅然決定合資成立「一合口罩」。

科技簡化業務流程

從集資到成立廠房和開放訂購只有短短數星期，當中需要作出不少快速和精確的決定，單靠團隊人力處理並分析大量數據近乎不可能。在Microsoft香港團隊的協助下，一合口罩開始探索運用科技簡化業務流程，並透過數據分析協助作出業務決定。

一合口罩使用Microsoft Dynamics 365 Business Central管理其財政、存貨、生產計劃和過程，簡化業務流程之餘，能確保網絡安全及合規性。Business Central中的AI Demand Forecast功能可協助預測產品需求，有效節省成本並計劃產品供應安排。

一條龍支援預購送貨

3月初，一合口罩開放首輪預購，反應熱烈。而在5月的預購，一合口罩將使用Microsoft Azure雲端服務支援預購系統。Azure能於1分鐘內處理多達300萬個登記申請，避免因大量顧客同時進行申請而導致伺服器超出負荷。

為進一步確保顧客體驗，一合口罩運用Power Apps快速建立低程式碼（Low code）應用程式，利用手機應用程式處理送貨及交收，為顧客帶來流暢的取貨體驗，同時向Power BI傳送接近實時的數據，方便進行業務數據分析。

▲ 一合口罩生產綫。

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流程簡化 派送口罩為先

何錫漢形容與Microsoft的合作為「及時雨」，他表示：「5月的預購預計在幾分鐘內便收到數萬個訂單，若以傳統方式分類並處理數據，可能需要用上數個月的時間。有賴科技的協助，我們可以從入單、支付，甚至未來出貨等多方面簡化流程，以最快捷的方式將口罩送到有需要的人手上。」

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▲ 一合口罩創辦人及行政總裁何錫漢。

除了幫助一合口罩提升生產力外，Microsoft更全力支持其「捐贈口罩1：1配對計劃」，協助將口罩送到本地有需要的人手中。Microsoft連繫其Philanthropies計劃下的300間本地慈善團體成為一合口罩的受惠團體，並透過免費Power Platform服務，讓受惠機構可透過統一平台，清楚看到口罩捐贈紀錄及物流狀態。

Microsoft香港及澳門區總經理陳珊珊表示：「我們深信，即使在不同崗位，我們都能為抗疫出一分力。我們很高興與一合口罩合作，利用我們的科技及應用能力，提供有效和可信賴的技術，一同以行動幫助香港大眾抗疫。」

作者簡介：

分享最新科技趨勢，解碼人工智能（AI）、大數據和雲端技術等新興科技， 以及科技正在如何顛覆我們的生活、工作和娛樂方式。

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