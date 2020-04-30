▲ 【懶人食譜】IKEA肉丸輕鬆煮！住家北歐菜位位唔駛50蚊

新冠肺炎疫情改變港人生活習慣，多了時間在家煮食，選擇急凍食品作食材慳水慳力慳時間。IKEA宜家家居除出售北歐風格家居用品外，還有來自瑞典的美食，這次介紹兩款以瑞典急凍肉丸及魚丸炮製的簡單美食，每人毋須50蚊，亦可享用來自北歐的風味！

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根據IKEA網站，Allemansratten瑞典肉丸價格為79元，Rosti薯餅（480克）只需28元，Prast芝士（300克）售價為53元，而Smakrik菜籽油（500ml）售價為46元，茄汁（200ml）價錢為26元。不過，香港的IKEA沒有出售Sommarskord醃黃瓜，在百佳亦有類似的產品，HENGSTENBERG 醃黃瓜（720ml）售價為44.8元。在超級市場購買新鮮迷迭香、百里香、香芹則需約20元至30元。如果不想額外買菜籽油，亦可以家中的食用油代替，若以4人份量計算，平均每人只需約43元。

瑞典肉丸配Rosti薯條

材料（4人分量） Allemansratten瑞典肉丸 40粒

Rosti薯餅 480克

Smakrik菜籽油 1湯匙

蒜頭 2粒

迷迭香 1束

海鹽 1茶匙

新鮮迷迭香、百里香、香芹（切碎） 2湯匙

Prast芝士（磨碎） 50至75克

茄汁 200毫升

Sommarskord醃黃瓜 120克

做法：

1. 焗爐預熱至200°C，按照包裝袋指示煎熟肉丸。

2. 將急凍Rosti薯餅切成闊5毫米條狀，切好後鋪在放了烘焙紙的焗盤上。

3. 灑上油、蒜頭、迷迭香、鹽後，放入焗爐焗15至20分鐘，間中翻翻薯條。

4. 將焗好的薯條放到碗內，撒上其他香草碎及芝士碎，再攪勻。

5. 肉丸及薯條上碟後，再伴茄汁及醃青瓜便完成。

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根據IKEA網站，Sjoraport三文魚鱈魚丸售價為66元，而Allemansratten薯蓉（600克）售價為29元，而每包Sas Citron & Dill檸檬刁草汁的價錢為22元。參考百佳網上超市，丹麥紫堡牌忌廉（200ml）售價為24.6元， 大公司有鹽牛油（200克）價錢為28.9元， 而理想牌麵包糠（120克）則需10.5元。上述份量已經足夠4人食用，每人平均只需43.5元。

三文魚鱈魚丸配檸檬刁草汁

材料：（4人分量） Sjoraport三文魚鱈魚丸 40粒

Allemansratten薯蓉 600克

蛋黃 2隻

鮮忌廉 100毫升

Sas Citron & Dill檸檬刁草汁 2包

麵包糠 80克

牛油 50克

鹽、白胡椒 少許

做法：

1. 薯蓉解凍，加入蛋黃、鮮忌廉攪勻。

2. 焗爐預熱至175°C，按照包裝袋指示煎熟三文魚鱈魚丸。

3. 沿着焗盤邊舀入攪勻的薯蓉，中間淋上檸檬刁草汁。

4. 將三文魚鱈魚丸平均擺放，並輕輕向下按，讓醬汁蓋過魚丸。

5. 在表面加上麵包糠，撒上鹽、白胡椒調味，再放幾塊小牛油。

6. 放入焗爐焗40分鐘，或直至表面成金黃色便可。

作者：黃依情

責任編輯：李越樺

（節錄）

【原文：急凍食材變滋味小食 IKEA肉丸簡易食譜（收費文章）】

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