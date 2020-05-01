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【暑期工】無懼疫市！HKTV照請Summer intern

職場 19:00 2020/05/01

分享：

新冠肺炎打擊本港經濟，面對經濟前景不明朗，不少企業縮減人手，大學生搵實習或求職難上加難。港視（01137，HKTV）今年的暑期實習（Summer intern）計劃照舊繼續進行，為一眾大學生提供實習機會，裝備自己投身職場。

【搵工】HKTVmall 4大物流中心請人 月入高達2.5萬元（附招聘詳情）

今年「HKTV Elite Internship Program 2020」聘請6大類別的暑期實習生，包括顧客服務（Customer Service）、財務（Finance）、商業合作（Merchant Partnership）、產品管理（Product Management）、產品推廣宣傳（Product Marketing）及品質保證（Quality Assurance）。

除了顧客服務及品質保證之外，其他實習職位均有優先的學科要求︰

  • 財務︰要求讀工商管理學的本科生，主修會計或財務優先
  • 商業合作︰要求讀主修商業的本科生
  • 產品管理︰優先考慮主修電腦科學（Computer Science）的本科生
  • 產品推廣宣傳︰要求讀主修商業及經濟的本科生

招聘詳情可瀏覽HKTV的官方網頁。

職位申請連結

 

責任編輯︰陳啟昌

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欄名 : 職場百科

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