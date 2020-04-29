▲ 【退休規劃】年近50冀移民兼提早退休 應如何取捨？

年屆47歲的Sue期望在數年後可移民英國並退休，但又擔心移民後，現有財富不足以應付生活，所以想做兼職增加收入，惟考慮到年紀問題又未必能找到符合自己專業範疇的工作，故令Sue相當困擾。於是來信向Alvin請教，應如何調配資產以達成目標？她曾閱讀Alvin的《四桶金》系列著作，但發覺執行有困難，且看Alvin的親自指導。

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討論約10分鐘，Alvin發現Sue有一個思想盲點，就是她將移民和退休安排捆綁在一起。她希望到英國退休，但又擔心移民後，現有財富不足以應付生活，所以又想做兼職，但考慮到年紀問題又未必能找到符合自己專業範疇的工作，所以令Sue相當困擾。

按重要性排列目標

Alvin建議她將兩個目標按重要性排列，基本上她最關心的是55歲退休，移民並非必須，所以Alvin和她的討論重點，立即轉移至如何組建投資組合為退休作安排。

她現時的工作入息及租金收入不俗，支出方面亦算控制有道，各項支出總數佔收入76%，而盈餘加上退休金供款及月供股票投資為餘下的24%，數字上可以過關，但分布尚要檢討。因為保險保費支出只佔收入的4.3%，隨着年紀增加，有關醫療保險的保費支出應會持續增加，而目前的比例實在不足，將來應提高這方面的預算。

此外，現時Sue的人壽保障不夠，現時的未償還按揭貸款共450萬元，但她的人壽保障只有70萬元，就算加上和危疾保險共用的人壽保障額都只是235萬元，萬一未供完樓前，有意外或疾病而不幸早逝，這個包袱便要由家人承擔，而Sue的收入佔家庭總數比例相對較高，若另一半未必有能力繼續維持還款，到時有機會要變賣資產。

提升人壽對冲風險

而現時Sue最大的資產是自住及收租物業，佔總資產的77%，有事發生時的唯一做法便是賣樓套現還債，但有機會價格因急需資金而被迫以不理想價格套現。因此她應立即提升人壽保障，以她今年47歲，投保人壽保險一定不會便宜，但從風險管理角度考慮，這是對冲風險的成本，是必要的付出。

如果想減省這方面的支出，Alvin建議她購買沒有儲蓄成分的定期壽險，由於物業還有15年左右便能完成供款，所以可購買15年期的定期壽險。保障額方面，除了需支付未償還的按揭貸款額，Alvin了解到她需要支付給父母的生活費也不能減少，故她亦應按預計要照顧父母的年期而安排保障額。以她需要照顧父母25年計算，未計及通脹已需要180萬元，再加上未償還按揭的450萬元及扣除現有的235萬元保障額，她需要購買395萬元人壽保障。此外，她亦需要和丈夫一起檢討醫療保障是否足夠，雖然現有醫保有不錯的住院安排，但若另一半有事，金錢上未必能顧及，所以她應做好風險管理，以家庭為單位來考慮醫療保障。

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存款偏多 浪費資金的增值潛力

Sue提到她在執行「四桶金系統」時有困難，原來是對期望回報和現金流的需要不協調。從她家庭每月支出看，保存40萬元存款為流動現金已很充裕，過多現金會影響財富組合的整體表現，所以維持140萬元存款是偏多及浪費了資金的增值潛力。

至於第三和第四桶金，分別是平穩收益和長遠增值，很多人誤解收租物業屬於平穩收益工具，但Sue的租金收益率相對物業價值僅2.6%，還未計算交稅和其他維持物業質素的支出。整體上，Sue現時的財富組合最大問題是欠缺平穩收益組合，尤其是她已規劃在55歲退休，到時需要的是一個不用擔心、能持續提供合理收益的安排，最常用的工具都是儲蓄型保單，年金和派發收益類的債券或債券基金組合等。

應重整資產及資金分配

值得留意，自住物業屬必須品，所以不計算在可配置的資產中，而長遠增值方面的安排包括股票、強積金和收租物業，佔可投資資產的比例85%，從這個分析看，讀者了解到她需要重整現時資產及資金分配。假設她將每月盈餘用作應付第二桶金的新增保險的保費，扣除40萬元儲蓄為應急資金後，其餘的資產應再分配到第三和第四桶金，而Sue的股票、強積金及收租物業都是追求資本增值為主，現時沒有任何屬於第三桶金的資產，故她現有的100萬元存款應調配到第三桶金，即平穩收益組合和長遠增值組合的現時比例是11.4%對88.6%。

Alvin續說，Sue現時的第三和第四桶金的配置明顯地很不平衡，按她的年齡，再運用100法則，現時應有大概47%可投資資產應配置在平穩收益組合，目標是8年後退休時可以製造穩定收益。由於她現時也月供股票及強積金，第四桶金的比例會持續增加，所以要平衡風險及增加8年後退休時可賺取的穩定收入，她應分階段將長遠增值組合的資產轉到平穩收益組合，亦可考慮改變每月供款的工具，令整體組合更快達到較安心的配置。

【原文刊於第652期《iMoney》（收費文章）】

【關於作者】

林昶恆（Alvin）在金融服務機構累積了近30年工作經驗，現時是一名獨立專業理財教練（Money Coach），為不同機構提供正向理財教育，講座演說和培訓課程，亦提供個人理財人生咨詢，每年獲邀出席各類活動超過200場。Alvin出版了多本個人理財書籍，《四桶金富足退休指南》已發行到第四版。