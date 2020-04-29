  • 22°C
香港時間 : 2020429日 (三) 07:48
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

WeSafe今午1時預售口罩　於屈臣氏以八達通付款享高達30元回贈

消費錦囊 07:00 2020/04/29

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. WeSafe：今午1時預售口罩

本地口罩生產商WeSafe宣布，將於今日（29日）下午1時開放預售12萬盒口罩，每盒50個裝售100元，預計送貨日期為6月6日。

購買網站

詳情：【港產口罩】WeSafe口罩明午1時開售　每盒50個獨立包裝售100元（附購買詳情）

2. 屈臣氏：以八達通付款 享高達30元回贈

由即日起至5月15日，只要登記推廣優惠，並於屈臣氏用八達通單次購物滿100元，可享10元回贈！推廣期內最多可享3次回贈，即總共30元！

3. 牛角：指定餐牌外賣享75折

牛角及牛角Buffet分店所有外賣丼、「帶回家」燒肉餐目及套餐都有75折優惠 。此外，5款外賣丼75折後只需44.3起，「牛角燒牛肉飯」連汽水折後都亦只需51.8元。除了可以在店內點餐，還可以於網上訂餐

牛角外賣及帶回家餐目詳情：http://bit.ly/2tONrk0
牛角Buffet外賣及帶回家餐目詳情： http://bit.ly/2vqa4vL

撰文：hket小編

============

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：https://bit.ly/2X5LdZI

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

欄名 : 今日優惠精選

最新專欄文章 更多

今日優惠精選 - 鴻福堂龜苓膏買1送1　指定超市送威露士免洗搓手液
2020/04/28
鴻福堂龜苓膏買1送1　指定超市送威露士免洗搓手液
今日優惠精選 - 激安今日出售Medicom口罩　老虎堂推芝士奶蓋茶第2杯半價優惠
2020/04/27
激安今日出售Medicom口罩　老虎堂推芝士奶蓋茶第2杯半價優惠
今日優惠精選 - Big Big Shop今午3時開售Medicom口罩　繼光香香雞推第二件半價優惠
2020/04/24
Big Big Shop今午3時開售Medicom口罩　繼光香香雞推第二件半價優惠
今日優惠精選 - Maskology今午12時預售學童口罩　HeSheEat指定菜式買一送一
2020/04/23
Maskology今午12時預售學童口罩　HeSheEat指定菜式買一送一
今日優惠精選 - 香港人口罩今午2時起預售　金鶴拉麵指定分店拉麵買一送一
2020/04/22
香港人口罩今午2時起預售　金鶴拉麵指定分店拉麵買一送一
著數優惠

下一篇文章

【失業資助】霸菱亞洲向社聯捐贈1,000萬元 有需要家庭每戶可申8,000元資助（附申請資格）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩返貨】士多出售成人三層外科口罩 睇實全港連鎖店供貨詳情（不斷更新）
【口罩返貨】士多出售成人三層外科口罩 睇實全港連鎖店供貨詳情（不斷更新）
【失業津貼】失業除了可申請綜援外 還有甚麼社會保障提供援助？
【失業津貼】失業除了可申請綜援外 還有甚麼社會保障提供援助？
【港產口罩】WeSafe口罩明午1時開售　每盒50個獨立包裝售100元（附購買詳情）
【港產口罩】WeSafe口罩明午1時開售　每盒50個獨立包裝售100元（附購買詳情）
【失業率創9年高】失業人士可申請哪些抗疫援助？
【失業率創9年高】失業人士可申請哪些抗疫援助？
【五一黃金周】酒店大劈價！五星級酒店家庭房唔使500元
【五一黃金周】酒店大劈價！五星級酒店家庭房唔使500元
【自助餐】精選3間酒店午市任食　最平只需252元
【自助餐】精選3間酒店午市任食　最平只需252元