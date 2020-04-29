WeSafe今午1時預售口罩　於屈臣氏以八達通付款享高達30元回贈

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. WeSafe：今午1時預售口罩

本地口罩生產商WeSafe宣布，將於今日（29日）下午1時開放預售12萬盒口罩，每盒50個裝售100元，預計送貨日期為6月6日。

購買網站

詳情：【港產口罩】WeSafe口罩明午1時開售 每盒50個獨立包裝售100元（附購買詳情）

2. 屈臣氏：以八達通付款 享高達30元回贈

由即日起至5月15日，只要登記推廣優惠，並於屈臣氏用八達通單次購物滿100元，可享10元回贈！推廣期內最多可享3次回贈，即總共30元！

3. 牛角：指定餐牌外賣享75折

牛角及牛角Buffet分店所有外賣丼、「帶回家」燒肉餐目及套餐都有75折優惠 。此外，5款外賣丼75折後只需44.3起，「牛角燒牛肉飯」連汽水折後都亦只需51.8元。除了可以在店內點餐，還可以於網上訂餐。

牛角外賣及帶回家餐目詳情：http://bit.ly/2tONrk0

牛角Buffet外賣及帶回家餐目詳情： http://bit.ly/2vqa4vL

撰文：hket小編

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