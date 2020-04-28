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【寵物保險】藍十字為寵物提供免費新冠肺炎保障 不幸感染可獲1,000元現金津貼（附登記方法）

退休及生活保障 18:45 2020/04/28

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【寵物保險】藍十字為寵物提供免費新冠肺炎保障 不幸感染可獲1,000元現金津貼（附登記方法）

新冠肺炎疫情下，本港除了有人類確診染外，亦先後有寵物證實染病，令不少寵物主人感到憂心。藍十字保險宣佈，為全港寵物貓狗免費送上「新型冠狀病毒保障」，由即日起至5月31日期間，寵物主人成功登記後，其寵物即可享有長達60日的「寵愛現金津貼」保障。

【延伸閱讀】寵物不幸死亡　寵物保險有何保障？

寵物主人可下載Blue Cross HK App為寵物登記有關保障，於保障期內，如已登記的寵物經醫學測試後證實對新型冠狀病毒呈陽性反應、或因懷疑感染而被當局送往隔離，或同住的寵物主人或其家庭成員證實感染，藍十字將提供1,000元的「寵愛現金津貼」。

藍十字「愛．寵物」保險計劃的現有客戶則無需登記，即可按其投保計劃自動享有高達2,000元的「寵愛現金津貼」升級保障，兼享額外一次免費獸醫診症或健康檢查保障，讓寵物主人在疫情期間，能夠緊貼其寵物的健康狀況。由即日起至7月31日，投保「愛．寵物」保險計劃的新客戶，除可享上述免費保障外，更可獲低至6折的首年保費折扣優惠。

責任編輯：李瑩

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欄名 : 保險百科

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