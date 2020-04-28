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【失業資助】霸菱亞洲向社聯捐贈1,000萬元 有需要家庭每戶可申8,000元資助（附申請資格）

日常開支 18:19 2020/04/28

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受新冠肺炎疫情影響，本港失業率及就業不足率屢創新高，不少家庭收入大減。總部設於香港的霸菱亞洲投資基金宣佈，向社聯捐贈1,000萬元，以資助因疫情而面臨失業或就業不足的家庭，預計共有1250戶家庭將會受惠。

【延伸閱讀】【失業資助】渣打推第二輪5,000元劏房戶資助 名額增至4,000個 放寬家庭收入要求

合資格的家庭每戶將獲一筆過8,000元的資助，資助將會於申請期完結後約一星期透過轉數快發放，以確保受資助家庭可簡單快捷地獲得款項，解決燃眉之急，霸菱亞洲亦會贊助每筆獲批個案150元的行政費。

符合以下條件的香港居民可提交申請： 

  • 家庭成員中（i）只有一位成員有收入，及（ii）有包括 18 歲或以下的子女，或有一位家庭 成員（任何年齡）為殘疾人士；及
  • 現時失業或 就業不足, 而且四月的薪金少於3,000元；及
  • 2020 年 1 月 1 日前平均月入低於全港家庭每月入息中位數的 75%；及
  • 非綜援受助家庭 

【延伸閱讀】【失業津貼】失業除了可申請綜援外 還有甚麼社會保障提供援助？

社聯將會管理和監督整個資助計劃。申請人需要申報於過去三個月內未有領取其他財政援助。社聯將透過15個非政府機構服務單位，於5月11日至18日期間接受申請，成功申請人將於5月18日或之後陸續透過轉數快獲取資助金。社聯會於稍後直接向相關非政府機構服務單位發布詳情。 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 生活理財

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