【任食放題】精選3間任食晚市放題　每人最平179蚊！

▲ 【任食放題】精選3間任食晚市放題 每人低至179元！

新冠肺炎疫情重創飲食業，食肆紛紛推出疫市優惠救亡，以往晚市放題普遍都要300元起跳，現時每人只需200多元。除了有日式放題之外，更有泰式放題及火鍋雞煲任食等，喜歡放題的話就要留意優惠啦！不過要留意出外用膳亦要遵守「限聚令」，禁止多於4人的群組聚集。

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極上帝王水產

極上帝王水產放題有多國美食可供選擇，逾200款美食唔怕唔啱食。二人份量兩位起，更可任食海膽手卷並送2客甲羅燒/芝士燒龍蝦及2客特選雪糕。只要在Openrice購買餐飲券，就可以179元享用3小時任食晚市放題，每次最少兌換2張。在兌換優惠1天前須致電商戶訂位預約，並提供餐飲券編號。但要留意食肆要收取服務費，於兌換餐飲券時要用現金付款予商戶。

極上帝王水產3小時任食晚市放題 供應時間：下午4時30分至凌晨12時 收費： 星期一至四：179元（Openrice餐飲券）+59元服務費（現金付款）

星期五至日、公眾假期及前夕：179元+（Openrice餐飲券）79元服務費（現金付款） 地址：旺角西洋菜街1號兆萬中心9樓 電話：2111 1821

神戶屋日韓放題

神戶屋日韓放題除了提供日式放題之外，亦可免費追加火鍋雞煲任食，配料多達50款。放題提供逾200款美食，包括16款新鮮空運刺身、40款壽司、神戶焗珍寶蠔、燒扇貝及多款天婦羅等。2位客人起可獲贈，半打生蠔、1份海膽刺身及2客特選雪糕。只要在Openrice購買餐飲券，可以179元享用3小時任食晚市放題，每次最少兌換2張。在兌換優惠1天前須致電商戶訂位預約，並提供餐飲券編號。食肆須收取服務費，於兌換餐券時以現金向商戶付款。

神戶屋日韓放題3小時任食晚市放題 供應時間：下午4時30分至晚上12時 收費： 星期一至四：179元（Openrice餐飲券）+59元服務費（現金付款）

星期五至日、公眾假期及前夕：179元（Openrice餐飲券）+79元服務費（現金付款） 地址：旺角西洋菜街兆萬中心8樓 電話：2770 1000

城景國際時尚泰式概念餐廳Amazing

由即日起至2020年5月31日，城景國際時尚泰式概念餐廳Amazing推出「泰」滋味放題晚餐。放題有超過50款泰式美食，當中包括泰式鮮蝦刺身、金不換芝士焗蟹蓋、板燒羊仔鞍、芭堤雅香草燒雞、金箔榴槤冰皮卷、泰粉絲原隻有機大虎蝦煲等，每位客人更獲贈一杯斑蘭葉香茅茶。此外，每位另加58元，即可任飲指定餐酒、啤酒及汽水2小時。

責任編輯：曹佩鈞

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