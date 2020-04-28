【收息股】10隻精選收息股 最高8.2厘息（附表）

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【定期存款】大行勁加港元定存息 月結前冀追落後
星展銀行（香港）發表研究報告，目前市況波動，在資產配置上，較看好防守性、派息穩健、具持續性，同時於疫情過後較快恢復的行業和股份，而派息穩健的收息股，復原能力較強。以下是10隻精選收息股，股息率最高的一隻是招商局港口，預測今年股息率為8.2厘。
|預測今年每股股息（港元）
|預測今年股息率（厘）
|現價（港元）
|招商局港口 （00144）
|0.75
|8.2
|11.2
|東風集團 （00489）
|0.39
|7.8
|5.03
|置富 （00778）
|0.50
|7.0
|7.18
|中遠海運港口 （01199）
|0.25
|6.3
|4.070
|香港電訊 （06823）
|0.74
|6.0
|12.42
|香港寬頻 （01310）
|0.76
|5.8
|13.36
|北京汽車 （01958）
|0.18
|5.4
|3.34
|中國移動 （00941）
|3.22
|5.1
|63.05
|恒安國際 （01044）
|2.65
|3.9
|68.8
|新意網 （01686）
|0.17
|3.1
|5.52
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欄名 : 收息之選