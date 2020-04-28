▲ 【收息股】10隻精選收息股 最高8.2厘息（附表）

星展銀行（香港）發表研究報告，目前市況波動，在資產配置上，較看好防守性、派息穩健、具持續性，同時於疫情過後較快恢復的行業和股份，而派息穩健的收息股，復原能力較強。以下是10隻精選收息股，股息率最高的一隻是招商局港口，預測今年股息率為8.2厘。

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