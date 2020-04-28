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【收息股】10隻精選收息股 最高8.2厘息（附表）

收息攻略 18:16 2020/04/28

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【收息股】10隻精選收息股 最高8.2厘息（附表）

星展銀行（香港）發表研究報告，目前市況波動，在資產配置上，較看好防守性、派息穩健、具持續性，同時於疫情過後較快恢復的行業和股份，而派息穩健的收息股，復原能力較強。以下是10隻精選收息股，股息率最高的一隻是招商局港口，預測今年股息率為8.2厘。

  預測今年每股股息（港元） 預測今年股息率（厘） 現價（港元）
招商局港口 （00144） 0.75 8.2 11.2
東風集團 （00489） 0.39 7.8 5.03
置富 （00778） 0.50 7.0 7.18
中遠海運港口 （01199） 0.25 6.3 4.070
香港電訊 （06823） 0.74 6.0 12.42
香港寬頻 （01310） 0.76 5.8 13.36
北京汽車 （01958） 0.18 5.4 3.34
中國移動 （00941） 3.22 5.1 63.05
恒安國際 （01044） 2.65 3.9 68.8
新意網 （01686） 0.17 3.1 5.52

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欄名 : 收息之選

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