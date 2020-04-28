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疫市創業 10分鐘即可開網店

創業 17:39 2020/04/28

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隨着全民宅在家中網購的浪潮來襲，催谷不少中小商戶轉戰網銷，香港網舖平台「掌舖」（Boutir）近月推出免費試用計劃，提供一系列針對新手及已加入的店主的優惠方案，包括為初次開網舖的新手店主提供一個月免費入門試用。

商戶只須預備好所有產品資料如圖片、描述、影片等，約10至20分鐘已可成功開店。在收款方面，可即時增設付款途徑，如Stripe收信用卡付款（包括Visa、Master、Apple Pay等）。若想使用PayMe For Business或AlipayHK，多花約1至3星期就可以。

其他提供開設網店的平台，如bWebs、SHOPLINE，均設有免費試用方案。記者實試以bWebs開店，僅花上約10分鐘，過程只須輸入網站名稱、擁有人、綁定Instagram及Facebook專頁、關鍵字等，再選擇模版設置便可。其免費方案，包括最多5件產品、網站建置可享有1GB數據儲存、網頁瀏覽統計報告等，也可以有手機定單通知，及為客戶提供綫上客戶服務。

作者：張寶燕

責任編輯：劉婉雯、陳啟昌

 

【原文︰專家教路 最快10分鐘可開網店

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欄名 : 創業Idea

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